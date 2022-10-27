https://ukraina.ru/20221027/1040201175.html

Моравецкий придумал, зачем требовать деньги от Германии

Моравецкий придумал, зачем требовать деньги от Германии - 27.10.2022 Украина.ру

Моравецкий придумал, зачем требовать деньги от Германии

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T14:26

2022-10-27T14:26

2022-10-27T15:43

польша

германия

украина

россия

компенсации

репарации

вторая мировая война

матеуш моравецкий

эксклюзив

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Требование польской правящей партией «Право и справедливость» компенсаций от Германии за оккупацию — одна из острых тем европейской и внутрипольской политики. Требование это сталкивается с полнейшим непониманием со стороны Берлина, который полагает, что после выплаченных репараций больше ничего Варшаве не должен. Да и внутри страны отношение к этой инициативе неровное: как сказал представитель оппозиции, сенатор Марчин Босацки: «Мы не знаем, чего хочет польское правительство и о чём нам вообще говорить».И вот премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пытаясь выправить косяки своих товарищей по партии, дал интервью Bild, в котором осветил требование компенсаций со стороны совершенно неожиданной. Достаточно посмотреть на заголовок: «Вы хотите, чтобы Россия осталась безнаказанной?»Казалось бы, причём тут Россия? Ход мысли Моравецкого своеобразный.Во-первых, он считает, что «Германия, как самая богатая страна в Европе, могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы». Речь идёт, разумеется, о поставках военной техники на Украину.Намёк касается непубличной стороны польско-украинско-немецких отношений — предполагалось, что поставки польских танков Т-72 Украине будут компенсированы поставками немецких Leopard'ов Польше. А они не последовали, в результате чего польская армия осталась без танков. Неофициальной причиной срыва сделки считаются именно требования компенсаций.Во-вторых, Моравецкий обвиняет «некоторых глав правительств ЕС» в том, что они «предпочли бы вернуться к обычному бизнесу». По его мнению, «здесь работает система, которую Россия построила с её поставками газа: как наркоторговец, Путин распространял дешёвый газ. И многим странам трудно от него избавиться».В общем, Польша не собирается торговать с Россией и требует этого же от других стран ЕС. Причём собственно польского интереса тут нет — поляки и сами в 2014 году были недовольны встречными санкциями со стороны России («польские яблоки» уже забылись, поди…). Зато интерес США, желающих подорвать европейскую конкурентоспособность по сравнению с американским производством, налицо. Восточноевропейские члены ЕС и НАТО отрабатывают именно проамериканскую повестку. Такое впечатление, что их самих с ЕС ничего не связывает… А ведь польская промышленность находится в основном под контролем немецкого бизнеса, и если ему придётся сокращать производство, то не факт, что он не начнёт именно с Польши. Ну уж то, что закончит ею — совершенно точно.В-третьих, процветание и богатство немцев «приходят от грабежа польских домов, фабрик, активов. Ваши деды несут ответственность за преступления того времени. Если вы, как потомки, не несёте этой ответственности, то Россия никогда не может быть привлечена к ответственности за свои преступления, которые войска Путина сейчас совершают на Украине». В общем, если немцы не хотят, чтобы «Россия ушла после этой войны без какого-либо наказания», то немцы должны «заплатить за преступления и массовые убийства в Польше, совершенные их страной во время Второй мировой войны».Логика Моравецкого выглядит абсолютно шизофреничной, но тут надо помнить два момента.С одной стороны, частью польской мифологии о Второй мировой войне является совместная агрессия против Польши Германии и СССР. Причём эта мифологема сейчас общеевропейская и внедрена, например, в том числе в украинский дискурс и школьный курс истории (хотя там свои сложности — ведь освободительный поход 1939 года привёл к «объединению украинских земель»).С другой стороны, частью украинской мифологии о СВО является уподобление современной России фашистской Германии. Моравецкий, очевидно, имеет в виду нечто такое же: Россия напала на Украину и если её не остановить, то будет как в прошлый раз, когда Германия напала на Польшу и её не остановили. Понятно, он не хочет вспоминать, что началось-то, на самом деле, с Чехословакии, в оккупации которой принимала участие и Польша, которая и по сей день требует у чехов части Тешинской Силезии.В общем, как СССР пытались представить в качестве соучастника гитлеровской агрессии против Польши, так и Германию сейчас пытаются представить соучастником российской «агрессии» против Украины. Получается плохо. Хотя бы потому что нынешняя Германия Украину как раз поддерживает, а если не даёт оружие, то только потому что сама готовится к отражению агрессии. Правда, кажется, не российской, а польской…

https://ukraina.ru/20221027/1040182613.html

https://ukraina.ru/20221015/1039752883.html

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польша, германия, украина, россия, компенсации, репарации, вторая мировая война, матеуш моравецкий, эксклюзив