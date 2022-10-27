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Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец
Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец - 27.10.2022 Украина.ру
Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец
Украинские военнослужащие натравили на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку с целью повредить гениталии. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра, передает 27 октября РИА Новости
2022-10-27T07:32
2022-10-27T07:32
2022-10-27T07:32
новости
плен
собака
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"Начали морально нас убивать, что сейчас кого-то из нас на расстрел поведут и при этом опять же начинают бить. Нас просто выкидывали из машин и ставили на колени, чтобы широко стояли колени. Начинают подводить к нам собаку, и разрезали нам штаны. Извиняюсь за выражение, яйца чтобы висели. Подпускают собаку и говорят ей: "Откусывай". Сначала моему сослуживцу, после мне" - рассказал военнослужащий.Он уточнил, что его подразделение попало в плен к войскам Киева 2 августа между селами Триполье и Яковлевка в ДНР. По его словам, с этого момента пленных постоянно избивали, пытали и угрожали изувечить или расстрелять. Чупра рассказал, что вскоре к нему и его сослуживцу привезли еще четверых бойцов из его подразделения Народной милиции, которых войска Киева угрожали ранее расстрелять."На тот момент я не знал, кто это. И я слышу по разговору, что это все-таки наши, кто-то шепнул. Их все-таки не расстреляли. Начали ко всем подводить эту собаку, чтобы она понадкусывала (гениталии)", - рассказал Чупра.Со слов собеседника агентства, собака не тронула пленных, и тогда их снова избили."Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать" - рассказал освобожденный из плена.Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, плен, собака
Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец
Украинские военнослужащие натравили на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку с целью повредить гениталии. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра, передает 27 октября РИА Новости
"Начали морально нас убивать, что сейчас кого-то из нас на расстрел поведут и при этом опять же начинают бить. Нас просто выкидывали из машин и ставили на колени, чтобы широко стояли колени. Начинают подводить к нам собаку, и разрезали нам штаны. Извиняюсь за выражение, яйца чтобы висели. Подпускают собаку и говорят ей: "Откусывай". Сначала моему сослуживцу, после мне" - рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что его подразделение попало в плен к войскам Киева 2 августа между селами Триполье и Яковлевка в ДНР.
По его словам, с этого момента пленных постоянно избивали, пытали и угрожали изувечить или расстрелять.
Чупра рассказал, что вскоре к нему и его сослуживцу привезли еще четверых бойцов из его подразделения Народной милиции, которых войска Киева угрожали ранее расстрелять.
"На тот момент я не знал, кто это. И я слышу по разговору, что это все-таки наши, кто-то шепнул. Их все-таки не расстреляли. Начали ко всем подводить эту собаку, чтобы она понадкусывала (гениталии)", - рассказал Чупра.
Со слов собеседника агентства, собака не тронула пленных, и тогда их снова избили.
"Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать" - рассказал освобожденный из плена.
Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен.