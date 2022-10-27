https://ukraina.ru/20221027/1040177881.html

Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец

Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец - 27.10.2022 Украина.ру

Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец

Украинские военнослужащие натравили на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку с целью повредить гениталии. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра, передает 27 октября РИА Новости

2022-10-27T07:32

2022-10-27T07:32

2022-10-27T07:32

новости

плен

собака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102290/95/1022909525_0:1:1201:676_1920x0_80_0_0_a49ad424e40c7d09a8114b6c411eeeeb.jpg.webp

"Начали морально нас убивать, что сейчас кого-то из нас на расстрел поведут и при этом опять же начинают бить. Нас просто выкидывали из машин и ставили на колени, чтобы широко стояли колени. Начинают подводить к нам собаку, и разрезали нам штаны. Извиняюсь за выражение, яйца чтобы висели. Подпускают собаку и говорят ей: "Откусывай". Сначала моему сослуживцу, после мне" - рассказал военнослужащий.Он уточнил, что его подразделение попало в плен к войскам Киева 2 августа между селами Триполье и Яковлевка в ДНР. По его словам, с этого момента пленных постоянно избивали, пытали и угрожали изувечить или расстрелять. Чупра рассказал, что вскоре к нему и его сослуживцу привезли еще четверых бойцов из его подразделения Народной милиции, которых войска Киева угрожали ранее расстрелять."На тот момент я не знал, кто это. И я слышу по разговору, что это все-таки наши, кто-то шепнул. Их все-таки не расстреляли. Начали ко всем подводить эту собаку, чтобы она понадкусывала (гениталии)", - рассказал Чупра.Со слов собеседника агентства, собака не тронула пленных, и тогда их снова избили."Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать" - рассказал освобожденный из плена.Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, плен, собака