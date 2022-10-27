https://ukraina.ru/20221027/1040173167.html
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
Заявления о том, что все жители Западной Украины подвержены русофобии, не соответствуют действительности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T04:20
2022-10-27T04:20
2022-10-27T04:20
новости
русофобия
западная украина
австралия
благотворительность
украинские националисты
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Она рассказала, что на Западной Украине у неё живут друзья и родственники, и она знает, что далеко не все жители региона плохо относятся к России.В националистическом повороте Украины, произошедшем после 1991 года, она обвиняет украинских националистов, "которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию", и их потомков.Трифонова недавно посетила народные республики Донбасса с благотворительной миссией. До этого она побывала там с той же целью в 2015 и 2018 годах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036823268.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русофобия, западная украина, австралия, благотворительность, украинские националисты
Новости, Русофобия, Западная Украина, Австралия, благотворительность, украинские националисты
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
Заявления о том, что все жители Западной Украины подвержены русофобии, не соответствуют действительности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Она рассказала, что на Западной Украине у неё живут друзья и родственники, и она знает, что далеко не все жители региона плохо относятся к России.
В националистическом повороте Украины, произошедшем после 1991 года, она обвиняет украинских националистов, "которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию", и их потомков.
Например, у нас в Австралии есть такой Степан Романiв, как его на украинский лад называют, сын сбежавшего после войны в Австралию бандеровца. Такие вот как он, из-за границы, я считаю, и дестабилизируют украинское общество
Трифонова недавно посетила народные республики Донбасса с благотворительной миссией. До этого она побывала там с той же целью в 2015 и 2018 годах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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