Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040173167.html
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
Заявления о том, что все жители Западной Украины подвержены русофобии, не соответствуют действительности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T04:20
2022-10-27T04:20
новости
русофобия
западная украина
австралия
благотворительность
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8f894850a77c663e9ad70ec03c22ee13.jpg
Она рассказала, что на Западной Украине у неё живут друзья и родственники, и она знает, что далеко не все жители региона плохо относятся к России.В националистическом повороте Украины, произошедшем после 1991 года, она обвиняет украинских националистов, "которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию", и их потомков.Трифонова недавно посетила народные республики Донбасса с благотворительной миссией. До этого она побывала там с той же целью в 2015 и 2018 годах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036823268.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_0053d82a61acfb7a7b319f258f5a2e06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, русофобия, западная украина, австралия, благотворительность, украинские националисты
Новости, Русофобия, Западная Украина, Австралия, благотворительность, украинские националисты

Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины

04:20 27.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Заявления о том, что все жители Западной Украины подвержены русофобии, не соответствуют действительности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Она рассказала, что на Западной Украине у неё живут друзья и родственники, и она знает, что далеко не все жители региона плохо относятся к России.
В националистическом повороте Украины, произошедшем после 1991 года, она обвиняет украинских националистов, "которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию", и их потомков.

Например, у нас в Австралии есть такой Степан Романiв, как его на украинский лад называют, сын сбежавшего после войны в Австралию бандеровца. Такие вот как он, из-за границы, я считаю, и дестабилизируют украинское общество

Трифонова недавно посетила народные республики Донбасса с благотворительной миссией. До этого она побывала там с той же целью в 2015 и 2018 годах.
25 июля, 14:57
Как нацисты и украинские националисты убили более 1,5 тысячи евреев Львова
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиРусофобияЗападная УкраинаАвстралияблаготворительностьукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
06:15Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
06:05"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
04:35Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
04:20Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
04:15Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
04:04Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
04:00Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Лента новостейМолния