https://ukraina.ru/20221027/1040173167.html

Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины

Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины - 27.10.2022 Украина.ру

Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины

Заявления о том, что все жители Западной Украины подвержены русофобии, не соответствуют действительности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-27T04:20

2022-10-27T04:20

2022-10-27T04:20

новости

русофобия

западная украина

австралия

благотворительность

украинские националисты

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Она рассказала, что на Западной Украине у неё живут друзья и родственники, и она знает, что далеко не все жители региона плохо относятся к России.В националистическом повороте Украины, произошедшем после 1991 года, она обвиняет украинских националистов, "которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию", и их потомков.Трифонова недавно посетила народные республики Донбасса с благотворительной миссией. До этого она побывала там с той же целью в 2015 и 2018 годах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036823268.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русофобия, западная украина, австралия, благотворительность, украинские националисты