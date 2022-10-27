https://ukraina.ru/20221027/1040170167.html

Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях

Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях - 27.10.2022 Украина.ру

Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ничего не говорит открыто против Украины, однако если посмотреть на реальные дела – немецкий лидер уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-27T05:10

2022-10-27T05:10

2022-10-27T05:10

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богдан безпалько

олаф шольц

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Он констатировал, что Берлин имеет возможность поставить Украине "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц "не торопит" это событие."Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" — никакой реакции. [Министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок открыто сказала, что для неё главная внешняя политика — противостояние России, а не воля ее избирателей", - заключил эксперт.Однако, считает Безпалько, считать Шольца пророссийским категорически нельзя, потому что в целом политика канцлера направлена на защиту интересов Вашингтона.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, богдан безпалько, олаф шольц, германия, украина