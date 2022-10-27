https://ukraina.ru/20221027/1040170167.html
Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях - 27.10.2022 Украина.ру
Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ничего не говорит открыто против Украины, однако если посмотреть на реальные дела – немецкий лидер уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-27T05:10
2022-10-27T05:10
2022-10-27T05:10
новости
богдан безпалько
олаф шольц
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/59/1033285937_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_0557ab196df962cf16d5114928cb3276.jpg
Он констатировал, что Берлин имеет возможность поставить Украине "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц "не торопит" это событие."Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" — никакой реакции. [Министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок открыто сказала, что для неё главная внешняя политика — противостояние России, а не воля ее избирателей", - заключил эксперт.Однако, считает Безпалько, считать Шольца пророссийским категорически нельзя, потому что в целом политика канцлера направлена на защиту интересов Вашингтона.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/59/1033285937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbf416e00a5c097993bdd7257e90f03e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, олаф шольц, германия, украина
Новости, Богдан Безпалько, Олаф Шольц, Германия, Украина
Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ничего не говорит открыто против Украины, однако если посмотреть на реальные дела – немецкий лидер уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он констатировал, что Берлин имеет возможность поставить Украине "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц "не торопит" это событие.
"Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" — никакой реакции. [Министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок открыто сказала, что для неё главная внешняя политика — противостояние России, а не воля ее избирателей", - заключил эксперт.
Однако, считает Безпалько, считать Шольца пророссийским категорически нельзя, потому что в целом политика канцлера направлена на защиту интересов Вашингтона.
Полностью интервью можно прочитать здесь: