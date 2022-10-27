Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину - 27.10.2022 Украина.ру
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Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину - 27.10.2022 Украина.ру
Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
У президента Франции Эммануэля Макрона было как минимум три причины, чтобы попросить Папу Римского о звонке российскому лидеру Владимиру Путину. И ни одна из них не преследует реальный мир на Украине, заявил в интервью Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
2022-10-27T04:00
2022-10-27T04:00
новости
эксперт
папа римский
эммануэль макрон
владимир путин
звонок
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Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.Включение в украинскую историю Папу Римского ни в коем случае не было основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России, считает эксперт.И наконец, третий мотив – попытка Запада использовать образ церкви как примиряющей нейтральной миротворческой стороны. Хотя всему миру давно известно, подчеркнул эксперт, что римско-католическая церковь всегда была верным союзником Запада в борьбе с Россией.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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новости, эксперт, папа римский, эммануэль макрон, владимир путин, звонок
Новости, эксперт, Папа Римский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, звонок

Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

04:00 27.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
Визит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
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У президента Франции Эммануэля Макрона было как минимум три причины, чтобы попросить Папу Римского о звонке российскому лидеру Владимиру Путину. И ни одна из них не преследует реальный мир на Украине, заявил в интервью Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.
Включение в украинскую историю Папу Римского ни в коем случае не было основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России, считает эксперт.
"Во-первых, это (предложение позвонить Путину – Ред.) демонстрация Западом якобы своего мирного настроя с целью создать позитивный имидж себе и Украине: якобы они готовы идти на соглашения с Россией. Во-вторых, Макрон хочет повысить свой престиж и статус и напомнить о себе миру, так как его геополитические котировки резки просели. Совсем недавно президент Франции был чуть ли не одним из главных переговорщиков с Кремлем. А теперь, как говорится, Владимир Путин не берет телефон, когда звонит Макрон", - сказал Шатилов.
И наконец, третий мотив – попытка Запада использовать образ церкви как примиряющей нейтральной миротворческой стороны. Хотя всему миру давно известно, подчеркнул эксперт, что римско-католическая церковь всегда была верным союзником Запада в борьбе с Россией.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
НовостиэкспертПапа РимскийЭммануэль МакронВладимир Путинзвонок
 
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