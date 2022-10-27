https://ukraina.ru/20221027/1040145631.html

Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину - 27.10.2022 Украина.ру

Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

У президента Франции Эммануэля Макрона было как минимум три причины, чтобы попросить Папу Римского о звонке российскому лидеру Владимиру Путину. И ни одна из них не преследует реальный мир на Украине, заявил в интервью Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов

2022-10-27T04:00

2022-10-27T04:00

2022-10-27T04:00

новости

эксперт

папа римский

эммануэль макрон

владимир путин

звонок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038998938_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_ddd3e90178c50fa491eb3d45313756f2.jpg

Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.Включение в украинскую историю Папу Римского ни в коем случае не было основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России, считает эксперт.И наконец, третий мотив – попытка Запада использовать образ церкви как примиряющей нейтральной миротворческой стороны. Хотя всему миру давно известно, подчеркнул эксперт, что римско-католическая церковь всегда была верным союзником Запада в борьбе с Россией.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, папа римский, эммануэль макрон, владимир путин, звонок