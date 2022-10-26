https://ukraina.ru/20221026/1040167641.html
Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру
Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T18:55
2022-10-26T18:55
2022-10-26T18:55
эксклюзив
сергей суровикин
спецоперация
украина
ес
коррупция
сша
выборы
республиканцы
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Суровикин пришёл — порядок в стратегии спецоперации навёл Американское издание Politico высоко оценило действия генерала Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим Объединённой группировкой войск в районе военной спецоперации на Украине. «Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье. Кадровый офицер Суровикин участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Чечне, занимал должности начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Дольше остальных офицеров командовал российской группировкой войск в Сирии, за проявленные мужество и героизм в арабской республике удостоен звания Герой России в ходе военной спецоперации на Украине командовал группировкой «Юг». «Его военная тактика доказала свою эффективность в Сирии. Он имеет репутацию эффективного военного стратега», — заявил офицер британской военной разведки.Европейские деньги могут затеряться в чёрной коррупционной дыре На международной конференции по восстановлению Украины, организованной G7, в Берлине 25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь на сумму €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она обещала, что Евросоюз будет выделять Украине ежемесячно по €1,5 млрд и предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины, для чего, по её словам, потребуется свыше €350 млрд. В то же время, как пишет американская газета The Wall Street Journal, «европейские чиновники обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи».Один из европейских дипломатов сказал корреспонденту издания, что ЕС «масштабно» рассматривает запрос Украины на оказание финансовой помощи. «Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — добавил он.Америка может подпортить жизнь УкраинеНецелевая растрата выделенных средств из-за коррупции на Украине не единственная головная боль европейских политиков. «Союзники США в Европе всё больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад, может быстро развалиться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее предупредил, что в случае получения контроля над нижней палатой Конгресса его однопартийцы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. «Одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — отмечает The Washington Post. Западные партнёры пообещали Украине выделить на военную, финансовую и гуманитарную помощь более $93 млрд, львиная доля этой суммы приходится на Соединённые Штаты. «Когда Америка делает шаг вперёд, другие страны следуют её примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать. Вы сыграете на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения», — заявил председатель комитета парламента Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд.
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html
https://ukraina.ru/20221026/1040160336.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сергей суровикин, спецоперация, украина, ес, коррупция, сша, выборы, республиканцы
Суровикин пришёл — порядок в стратегии спецоперации навёл
Американское издание Politico высоко оценило действия генерала Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим Объединённой группировкой войск в районе военной спецоперации на Украине.
«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье.
Кадровый офицер Суровикин участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Чечне, занимал должности начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Дольше остальных офицеров командовал российской группировкой войск в Сирии, за проявленные мужество и героизм в арабской республике удостоен звания Герой России в ходе военной спецоперации на Украине командовал группировкой «Юг».
«Его военная тактика доказала свою эффективность в Сирии. Он имеет репутацию эффективного военного стратега», — заявил офицер британской военной разведки.
Европейские деньги могут затеряться в чёрной коррупционной дыре
На международной конференции по восстановлению Украины, организованной G7, в Берлине 25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь на сумму €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она обещала, что Евросоюз будет выделять Украине ежемесячно по €1,5 млрд и предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины, для чего, по её словам, потребуется свыше €350 млрд.
В то же время, как пишет американская газета The Wall Street Journal, «европейские чиновники обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи».
Один из европейских дипломатов сказал корреспонденту издания, что ЕС «масштабно» рассматривает запрос Украины на оказание финансовой помощи.
«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — добавил он.
Америка может подпортить жизнь Украине
Нецелевая растрата выделенных средств из-за коррупции на Украине не единственная головная боль европейских политиков.
«Союзники США в Европе всё больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад, может быстро развалиться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее предупредил, что в случае получения контроля над нижней палатой Конгресса его однопартийцы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.
«Одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — отмечает The Washington Post.
Западные партнёры пообещали Украине выделить на военную, финансовую и гуманитарную помощь более $93 млрд, львиная доля этой суммы приходится на Соединённые Штаты.
«Когда Америка делает шаг вперёд, другие страны следуют её примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать. Вы сыграете на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения», — заявил председатель комитета парламента Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд.