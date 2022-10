https://ukraina.ru/20221026/1040167641.html

Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября

Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру

Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T18:55

2022-10-26T18:55

2022-10-26T18:55

эксклюзив

сергей суровикин

спецоперация

украина

ес

коррупция

сша

выборы

республиканцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040169689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bc225d685fee3a68dd9ac264e7860f4.jpg.webp

Суровикин пришёл — порядок в стратегии спецоперации навёл Американское издание Politico высоко оценило действия генерала Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим Объединённой группировкой войск в районе военной спецоперации на Украине. «Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье. Кадровый офицер Суровикин участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Чечне, занимал должности начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Дольше остальных офицеров командовал российской группировкой войск в Сирии, за проявленные мужество и героизм в арабской республике удостоен звания Герой России в ходе военной спецоперации на Украине командовал группировкой «Юг». «Его военная тактика доказала свою эффективность в Сирии. Он имеет репутацию эффективного военного стратега», — заявил офицер британской военной разведки.Европейские деньги могут затеряться в чёрной коррупционной дыре На международной конференции по восстановлению Украины, организованной G7, в Берлине 25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь на сумму €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она обещала, что Евросоюз будет выделять Украине ежемесячно по €1,5 млрд и предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины, для чего, по её словам, потребуется свыше €350 млрд. В то же время, как пишет американская газета The Wall Street Journal, «европейские чиновники обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи».Один из европейских дипломатов сказал корреспонденту издания, что ЕС «масштабно» рассматривает запрос Украины на оказание финансовой помощи. «Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — добавил он.Америка может подпортить жизнь УкраинеНецелевая растрата выделенных средств из-за коррупции на Украине не единственная головная боль европейских политиков. «Союзники США в Европе всё больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад, может быстро развалиться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее предупредил, что в случае получения контроля над нижней палатой Конгресса его однопартийцы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. «Одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — отмечает The Washington Post. Западные партнёры пообещали Украине выделить на военную, финансовую и гуманитарную помощь более $93 млрд, львиная доля этой суммы приходится на Соединённые Штаты. «Когда Америка делает шаг вперёд, другие страны следуют её примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать. Вы сыграете на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения», — заявил председатель комитета парламента Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд.

https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html

https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html

https://ukraina.ru/20221026/1040160336.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сергей суровикин, спецоперация, украина, ес, коррупция, сша, выборы, республиканцы