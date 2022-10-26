Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру
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Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру
Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T18:55
2022-10-26T18:55
эксклюзив
сергей суровикин
спецоперация
украина
ес
коррупция
сша
выборы
республиканцы
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Суровикин пришёл — порядок в стратегии спецоперации навёл Американское издание Politico высоко оценило действия генерала Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим Объединённой группировкой войск в районе военной спецоперации на Украине. «Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье. Кадровый офицер Суровикин участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Чечне, занимал должности начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Дольше остальных офицеров командовал российской группировкой войск в Сирии, за проявленные мужество и героизм в арабской республике удостоен звания Герой России в ходе военной спецоперации на Украине командовал группировкой «Юг». «Его военная тактика доказала свою эффективность в Сирии. Он имеет репутацию эффективного военного стратега», — заявил офицер британской военной разведки.Европейские деньги могут затеряться в чёрной коррупционной дыре На международной конференции по восстановлению Украины, организованной G7, в Берлине 25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь на сумму €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она обещала, что Евросоюз будет выделять Украине ежемесячно по €1,5 млрд и предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины, для чего, по её словам, потребуется свыше €350 млрд. В то же время, как пишет американская газета The Wall Street Journal, «европейские чиновники обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи».Один из европейских дипломатов сказал корреспонденту издания, что ЕС «масштабно» рассматривает запрос Украины на оказание финансовой помощи. «Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — добавил он.Америка может подпортить жизнь УкраинеНецелевая растрата выделенных средств из-за коррупции на Украине не единственная головная боль европейских политиков. «Союзники США в Европе всё больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад, может быстро развалиться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее предупредил, что в случае получения контроля над нижней палатой Конгресса его однопартийцы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. «Одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — отмечает The Washington Post. Западные партнёры пообещали Украине выделить на военную, финансовую и гуманитарную помощь более $93 млрд, львиная доля этой суммы приходится на Соединённые Штаты. «Когда Америка делает шаг вперёд, другие страны следуют её примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать. Вы сыграете на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения», — заявил председатель комитета парламента Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд.
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html
https://ukraina.ru/20221026/1040160336.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сергей суровикин, спецоперация, украина, ес, коррупция, сша, выборы, республиканцы
Эксклюзив, Сергей Суровикин, Спецоперация, Украина, ЕС, коррупция, США, выборы, республиканцы

Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября

18:55 26.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Суровикин пришёл — порядок в стратегии спецоперации навёл
Американское издание Politico высоко оценило действия генерала Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим Объединённой группировкой войск в районе военной спецоперации на Украине.
«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье.
Кадровый офицер Суровикин участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Чечне, занимал должности начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Дольше остальных офицеров командовал российской группировкой войск в Сирии, за проявленные мужество и героизм в арабской республике удостоен звания Герой России в ходе военной спецоперации на Украине командовал группировкой «Юг».
«Его военная тактика доказала свою эффективность в Сирии. Он имеет репутацию эффективного военного стратега», — заявил офицер британской военной разведки.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
12:33
Наступление ВСУ на юге замедлилось – РезниковГлава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK
Европейские деньги могут затеряться в чёрной коррупционной дыре
На международной конференции по восстановлению Украины, организованной G7, в Берлине 25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь на сумму €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она обещала, что Евросоюз будет выделять Украине ежемесячно по €1,5 млрд и предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины, для чего, по её словам, потребуется свыше €350 млрд.
В то же время, как пишет американская газета The Wall Street Journal, «европейские чиновники обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи».
Один из европейских дипломатов сказал корреспонденту издания, что ЕС «масштабно» рассматривает запрос Украины на оказание финансовой помощи.
«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — добавил он.
1
20 октября, 05:11
Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница
Америка может подпортить жизнь Украине
Нецелевая растрата выделенных средств из-за коррупции на Украине не единственная головная боль европейских политиков.
«Союзники США в Европе всё больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад, может быстро развалиться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее предупредил, что в случае получения контроля над нижней палатой Конгресса его однопартийцы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.
«Одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — отмечает The Washington Post.
Западные партнёры пообещали Украине выделить на военную, финансовую и гуманитарную помощь более $93 млрд, львиная доля этой суммы приходится на Соединённые Штаты.
«Когда Америка делает шаг вперёд, другие страны следуют её примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать. Вы сыграете на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения», — заявил председатель комитета парламента Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:00
Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из СШАУкраинское государство лишилось суверенитета и стало антироссийским "тараном" в руках Соединенных Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября
 
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