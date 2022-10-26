https://ukraina.ru/20221026/1040162359.html

Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом

Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом - 26.10.2022 Украина.ру

Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом

До сих пор у Китая было несколько концепций того, как должна развиваться экономика страны. И если раньше лидировал один подход, то теперь на сцену выходит другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов

2022-10-26T15:36

2022-10-26T15:36

2022-10-26T15:36

новости

алексей маслов

эксперт

китай

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101961/00/1019610087_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_90acd64969e1a563a276a9a55771fa7c.jpg.webp

По его словам, долгое время Пекин придерживался идеи активного развития отношений с Западом и, прежде всего, с США. Речь в том числе про заимствование технологий и использование американского рынка.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей маслов, эксперт, китай, сша, экономика