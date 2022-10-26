Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом - 26.10.2022 Украина.ру
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Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом
Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом - 26.10.2022 Украина.ру
Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом
До сих пор у Китая было несколько концепций того, как должна развиваться экономика страны. И если раньше лидировал один подход, то теперь на сцену выходит другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов
2022-10-26T15:36
2022-10-26T15:36
новости
алексей маслов
эксперт
китай
сша
экономика
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По его словам, долгое время Пекин придерживался идеи активного развития отношений с Западом и, прежде всего, с США. Речь в том числе про заимствование технологий и использование американского рынка.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html
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новости, алексей маслов, эксперт, китай, сша, экономика
Новости, Алексей Маслов, эксперт, Китай, США, экономика

Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом

15:36 26.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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До сих пор у Китая было несколько концепций того, как должна развиваться экономика страны. И если раньше лидировал один подход, то теперь на сцену выходит другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов
По его словам, долгое время Пекин придерживался идеи активного развития отношений с Западом и, прежде всего, с США. Речь в том числе про заимствование технологий и использование американского рынка.
"Была и есть другая линия, которая, судя по всему, берет верх. Это опора на национальную экономику, на национальные технологии — об этом говорил активно Си Цзиньпин. И ни у кого не было сомнений, что когда-нибудь произойдет размежевание с США и с западной моделью развития. Вопрос стоял лишь в том, насколько быстро это нужно делать. Возобладала линия на то, что необходимо усиливать, как обычно называют в Китае — "патриотические тенденции". И люди, которые ратовали за плавный отход от западной модели, они и потерпели поражение", - заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Алексей Маслов интервью
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НовостиАлексей МасловэкспертКитайСШАэкономика
 
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