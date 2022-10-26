Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов - 26.10.2022 Украина.ру
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Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов
Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов - 26.10.2022 Украина.ру
Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов
В Бийске (Алтайский край) инвалид-колясочница организовала общество вязальщиц. Женщины своими руками изготовляют тёплые вещи для мобилизованных. Организатор... Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T13:39
2022-10-26T13:39
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В Бийске (Алтайский край) инвалид-колясочница организовала общество вязальщиц. Женщины своими руками изготовляют тёплые вещи для мобилизованных. Организатор благотворительной акции - Евгения Аксинина рассказывает, что первая партия состояла всего из 20 пар носков. Вещи отправили мобилизованным в Омск. Сейчас же уже набирается по 50 пар. Кроме того, женщины расширили линейку изделий и начали вязать шапки и варежки. По словам вязальщицы, со 2 октября в клуб вошло уже более 120 человек. Всё, что связано, отвозят в пункты отправления мобилизованных ребят. Передаются даже открытки с добрыми словами. Подробности в нашем спецрепортаже!
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Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов

13:39 26.10.2022
 
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В Бийске (Алтайский край) инвалид-колясочница организовала общество вязальщиц. Женщины своими руками изготовляют тёплые вещи для мобилизованных. Организатор благотворительной акции - Евгения Аксинина рассказывает, что первая партия состояла всего из 20 пар носков. Вещи отправили мобилизованным в Омск. Сейчас же уже набирается по 50 пар. Кроме того, женщины расширили линейку изделий и начали вязать шапки и варежки. По словам вязальщицы, со 2 октября в клуб вошло уже более 120 человек. Всё, что связано, отвозят в пункты отправления мобилизованных ребят. Передаются даже открытки с добрыми словами. Подробности в нашем спецрепортаже!
 
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