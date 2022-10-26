https://ukraina.ru/20221026/1040155269.html

Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов

Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов - 26.10.2022 Украина.ру

Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов

В Бийске (Алтайский край) инвалид-колясочница организовала общество вязальщиц. Женщины своими руками изготовляют тёплые вещи для мобилизованных. Организатор... Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T13:39

2022-10-26T13:39

2022-10-26T13:39

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В Бийске (Алтайский край) инвалид-колясочница организовала общество вязальщиц. Женщины своими руками изготовляют тёплые вещи для мобилизованных. Организатор благотворительной акции - Евгения Аксинина рассказывает, что первая партия состояла всего из 20 пар носков. Вещи отправили мобилизованным в Омск. Сейчас же уже набирается по 50 пар. Кроме того, женщины расширили линейку изделий и начали вязать шапки и варежки. По словам вязальщицы, со 2 октября в клуб вошло уже более 120 человек. Всё, что связано, отвозят в пункты отправления мобилизованных ребят. Передаются даже открытки с добрыми словами. Подробности в нашем спецрепортаже!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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