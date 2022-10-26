https://ukraina.ru/20221026/1040149716.html

В Херсонской области задержан диверсант – МВД

В Херсонской области задержан диверсант – МВД - 26.10.2022 Украина.ру

В Херсонской области задержан диверсант – МВД

Полиция и Росгвардия задержали в селе Иваново Херсонской области местного жителя, который передавал данные СБУ. Об этом 26 октября сообщил главк МВД региона в своем Telegram-канале

2022-10-26T11:32

2022-10-26T11:32

2022-10-26T11:32

новости

диверсанты

херсонская область

евгений балицкий

мвд

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Диверсантом оказался местный житель 53-х лет, он узнавал расположение российской военной техники, а также хранил дома оружие и боеприпасы.Ранее в Новой Каховке был задержан несовершеннолетний парень, передававший данные СБУ.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что жители региона, которые знают о подготовке терактов украинскими спецслужбами или о сотрудничестве с СБУ, но не рассказавшие об этом, будут выдворены на Украину.

https://ukraina.ru/20221025/1040095839.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, диверсанты, херсонская область, евгений балицкий, мвд