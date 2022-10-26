https://ukraina.ru/20221026/1040149716.html
В Херсонской области задержан диверсант – МВД
В Херсонской области задержан диверсант – МВД - 26.10.2022 Украина.ру
В Херсонской области задержан диверсант – МВД
Полиция и Росгвардия задержали в селе Иваново Херсонской области местного жителя, который передавал данные СБУ. Об этом 26 октября сообщил главк МВД региона в своем Telegram-канале
2022-10-26T11:32
2022-10-26T11:32
2022-10-26T11:32
новости
диверсанты
херсонская область
евгений балицкий
мвд
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Диверсантом оказался местный житель 53-х лет, он узнавал расположение российской военной техники, а также хранил дома оружие и боеприпасы.Ранее в Новой Каховке был задержан несовершеннолетний парень, передававший данные СБУ.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что жители региона, которые знают о подготовке терактов украинскими спецслужбами или о сотрудничестве с СБУ, но не рассказавшие об этом, будут выдворены на Украину.
https://ukraina.ru/20221025/1040095839.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсанты, херсонская область, евгений балицкий, мвд
Новости, диверсанты, Херсонская область, Евгений Балицкий, МВД
В Херсонской области задержан диверсант – МВД
Полиция и Росгвардия задержали в селе Иваново Херсонской области местного жителя, который передавал данные СБУ. Об этом 26 октября сообщил главк МВД региона в своем Telegram-канале
Диверсантом оказался местный житель 53-х лет, он узнавал расположение российской военной техники, а также хранил дома оружие и боеприпасы.
Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ.
Ранее в Новой Каховке был задержан несовершеннолетний парень, передававший данные СБУ.
В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что жители региона, которые знают о подготовке терактов украинскими спецслужбами или о сотрудничестве с СБУ, но не рассказавшие об этом, будут выдворены на Украину.