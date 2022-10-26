https://ukraina.ru/20221026/1040143736.html

Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии

Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии - 26.10.2022 Украина.ру

Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон нанесёт оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу, если откажет ему в совместной пресс-конференции после намеченных на сегодня переговоров в Париже. Об этом говорится в статье, публикуемой 26 октября американской газетой Politico

2022-10-26T09:23

2022-10-26T09:23

2022-10-26T09:23

новости

франция

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

дипломатия

государственный визит

энергетический кризис

кнр (китай)

виктор орбан

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Газета сообщает, что вчера Берлин объявил о совместной пресс-конференции лидеров двух стран, но Елисейский дворец вскоре указал, что мероприятие не запланировано.В статье рассказывается, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой. Отказ в проведении совместной пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это способ выразить своё неудовольствие гостем, пишет Politico, и напоминает, что так недавно поступил сам Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин.В частности, Париж "раздражён" запланированным на следующую неделю визитом Шольца в Пекин, указывает газета.Европейские партнёры внимательно следят за тем, смогут ли Париж и Берлин улучшить "беспрецедентно" испорченные отношения, говорится в статье.

https://ukraina.ru/20220905/1038453602.html

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новости, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, дипломатия, государственный визит, энергетический кризис, кнр (китай), виктор орбан