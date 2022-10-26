Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии - 26.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221026/1040143736.html
Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии
Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии - 26.10.2022 Украина.ру
Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон нанесёт оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу, если откажет ему в совместной пресс-конференции после намеченных на сегодня переговоров в Париже. Об этом говорится в статье, публикуемой 26 октября американской газетой Politico
2022-10-26T09:23
2022-10-26T09:23
новости
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
дипломатия
государственный визит
энергетический кризис
кнр (китай)
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040144822_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_45fb724c5b3a13ed4c653a3d92ac55cd.jpg.webp
Газета сообщает, что вчера Берлин объявил о совместной пресс-конференции лидеров двух стран, но Елисейский дворец вскоре указал, что мероприятие не запланировано.В статье рассказывается, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой. Отказ в проведении совместной пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это способ выразить своё неудовольствие гостем, пишет Politico, и напоминает, что так недавно поступил сам Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин.В частности, Париж "раздражён" запланированным на следующую неделю визитом Шольца в Пекин, указывает газета.Европейские партнёры внимательно следят за тем, смогут ли Париж и Берлин улучшить "беспрецедентно" испорченные отношения, говорится в статье.
https://ukraina.ru/20220905/1038453602.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040144822_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0361bf6c82c9e94817a57b649219561e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, дипломатия, государственный визит, энергетический кризис, кнр (китай), виктор орбан
Новости, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, дипломатия, государственный визит, энергетический кризис, КНР (Китай), Виктор Орбан

Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии

09:23 26.10.2022
 
© AP / Eliot BlondetМакрон и Шольц
Макрон и Шольц - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP / Eliot Blondet
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон нанесёт оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу, если откажет ему в совместной пресс-конференции после намеченных на сегодня переговоров в Париже. Об этом говорится в статье, публикуемой 26 октября американской газетой Politico
Газета сообщает, что вчера Берлин объявил о совместной пресс-конференции лидеров двух стран, но Елисейский дворец вскоре указал, что мероприятие не запланировано.

Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца

Politico
Американская газета
В статье рассказывается, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой. Отказ в проведении совместной пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это способ выразить своё неудовольствие гостем, пишет Politico, и напоминает, что так недавно поступил сам Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин.

В последние недели Шольц и Макрон спорили о том, как справиться с энергетическим кризисом, как преодолеть бессилие Европы в области обороны и как лучше всего вести себя с Китаем

В частности, Париж "раздражён" запланированным на следующую неделю визитом Шольца в Пекин, указывает газета.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:35
Жертвы Киева. В Германии и Франции — жесткий раскол из-за Украины
Европейские партнёры внимательно следят за тем, смогут ли Париж и Берлин улучшить "беспрецедентно" испорченные отношения, говорится в статье.
 
НовостиФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф Шольцдипломатиягосударственный визитэнергетический кризисКНР (Китай)Виктор Орбан
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
10:08Володин заявил о потере Украиной государственности
10:05"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
09:49Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине
09:49Украинскую "бомбу-грязнулю" пока тормознули. Совбез ООН поставлен в известность
09:23Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии
09:00Основатель проекта Open Ukraine: "В России украинцам надо сказать – вы наши, мы за вас"
09:00Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
08:57СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену
08:19В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
08:00Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить
07:45Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
07:30Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
07:15Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают
07:14Система не выдерживает нагрузок. Как повлияли удары по энергетике в городе Хмельницкий
07:00Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС
06:45Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
06:30Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
06:15Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
06:00"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
Лента новостейМолния