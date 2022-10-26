Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии
© AP / Eliot BlondetМакрон и Шольц
© AP / Eliot Blondet
Президент Франции Эммануэль Макрон нанесёт оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу, если откажет ему в совместной пресс-конференции после намеченных на сегодня переговоров в Париже. Об этом говорится в статье, публикуемой 26 октября американской газетой Politico
Газета сообщает, что вчера Берлин объявил о совместной пресс-конференции лидеров двух стран, но Елисейский дворец вскоре указал, что мероприятие не запланировано.
Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца
В статье рассказывается, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой. Отказ в проведении совместной пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это способ выразить своё неудовольствие гостем, пишет Politico, и напоминает, что так недавно поступил сам Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин.
В последние недели Шольц и Макрон спорили о том, как справиться с энергетическим кризисом, как преодолеть бессилие Европы в области обороны и как лучше всего вести себя с Китаем
В частности, Париж "раздражён" запланированным на следующую неделю визитом Шольца в Пекин, указывает газета.
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Европейские партнёры внимательно следят за тем, смогут ли Париж и Берлин улучшить "беспрецедентно" испорченные отношения, говорится в статье.