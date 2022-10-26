Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу" - 26.10.2022 Украина.ру
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Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"
Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу" - 26.10.2022 Украина.ру
Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"
В СМИ активно обсуждается тема грязной бомбы, которую Украина собирается применить, чтобы впоследствии Запад смог обвинить в этом Россию. Где именно ожидать провокации, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-26T04:53
2022-10-26T04:53
новости
юрий кнутов
город
всу
бомба
взрыв
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Он добавил, что Москве в этой ситуации стоит брать пример с Израиля, который сразу наносит мощный бомбовый удар по предполагаемой базе изготовления ядерного оружия.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html
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новости, юрий кнутов, город, всу, бомба, взрыв
Новости, Юрий Кнутов, город, ВСУ, бомба, взрыв

Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"

04:53 26.10.2022
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Public domain
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В СМИ активно обсуждается тема грязной бомбы, которую Украина собирается применить, чтобы впоследствии Запад смог обвинить в этом Россию. Где именно ожидать провокации, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"По последним данным, Украина хочет применить ее в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России", - сказал Кнутов.
Он добавил, что Москве в этой ситуации стоит брать пример с Израиля, который сразу наносит мощный бомбовый удар по предполагаемой базе изготовления ядерного оружия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Юрий Кнутов интервью
24 октября, 15:18
Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну
 
НовостиЮрий КнутовгородВСУбомбавзрыв
 
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