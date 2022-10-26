https://ukraina.ru/20221026/1040121735.html

Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"

Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу" - 26.10.2022 Украина.ру

Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"

В СМИ активно обсуждается тема грязной бомбы, которую Украина собирается применить, чтобы впоследствии Запад смог обвинить в этом Россию. Где именно ожидать провокации, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-26T04:53

2022-10-26T04:53

2022-10-26T04:53

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юрий кнутов

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бомба

взрыв

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Он добавил, что Москве в этой ситуации стоит брать пример с Израиля, который сразу наносит мощный бомбовый удар по предполагаемой базе изготовления ядерного оружия.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, город, всу, бомба, взрыв