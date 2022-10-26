https://ukraina.ru/20221026/1040121141.html
Кнутов: США "жонглируют" потерями ВСУ ради предвыборного расклада
Кнутов: США "жонглируют" потерями ВСУ ради предвыборного расклада - 26.10.2022 Украина.ру
Кнутов: США "жонглируют" потерями ВСУ ради предвыборного расклада
Ранее исследовательская компания OSINT предоставила данные о том, что потери Вооруженных Сил Украины к 20 октября 2022 года составили 402 тысячи человек. Информация эта, скорее всего, не соответствует действительности, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-26T04:07
2022-10-26T04:07
2022-10-26T04:07
новости
юрий кнутов
сша
всу
потери
выборы
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Он заявил, что таким способом республиканцы хотят показать то, что демократы дают деньги Украине, а в результате ВСУ несут большие потери.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, сша, всу, потери, выборы
Новости, Юрий Кнутов, США, ВСУ, потери, выборы
Кнутов: США "жонглируют" потерями ВСУ ради предвыборного расклада
Ранее исследовательская компания OSINT предоставила данные о том, что потери Вооруженных Сил Украины к 20 октября 2022 года составили 402 тысячи человек. Информация эта, скорее всего, не соответствует действительности, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Я видел этот материал, он мне не внушил доверия. Не бывает так, что убиты 300 с лишним тысяч, а ранены – 100. Обычно на одного убитого приходится три раненых. Хотя потери у ВСУ действительно огромные. Эта публикация призвана повлиять на предвыборный расклад в США", - сказал эксперт.
Он заявил, что таким способом республиканцы хотят показать то, что демократы дают деньги Украине, а в результате ВСУ несут большие потери.
Полностью интервью можно прочитать здесь: