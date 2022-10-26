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Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение
Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение
С одной стороны, европейские лидеры кричат, что у них все плохо и их используют для снабжения Украины и США, а с другой – утверждают, что мир должен быть заключен на условиях Киева. В итоге ситуация тупиковая, заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T04:45
2022-10-26T04:45
2022-10-26T04:45
новости
богдан безпалько
европа
россия
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киев
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Он добавил, что когда лидеры ЕС предлагают Москве неприемлемые для нее условия, по всей видимости, ожидают, что Россия пожалеет их и отдаст себя на съедение. Но в Европе ошибаются."Терпите, это ваш выбор, ваше качество элит. Значит, вы полностью подчинены США, почему Орбан может мыслить рационально, а Макрон или Шольц – нет. То, что они делают, это объективно вредит Франции и Германии, но это полезно для США и Украины", - заключил Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, европа, россия, сша, киев, условия
Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение
С одной стороны, европейские лидеры кричат, что у них все плохо и их используют для снабжения Украины и США, а с другой – утверждают, что мир должен быть заключен на условиях Киева. В итоге ситуация тупиковая, заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"Это их (европейских лидеров – Ред.) проблемы, если они могут публично говорить только так. Для нас это разницы не имеет, у нас украли 300 миллиардов долларов, какая разница, как это сделали. Публично или не публично, и каким образом это объясняют – высокими материями или банальным грабежом", - сказал эксперт.
Он добавил, что когда лидеры ЕС предлагают Москве неприемлемые для нее условия, по всей видимости, ожидают, что Россия пожалеет их и отдаст себя на съедение. Но в Европе ошибаются.
"Терпите, это ваш выбор, ваше качество элит. Значит, вы полностью подчинены США, почему Орбан может мыслить рационально, а Макрон или Шольц – нет. То, что они делают, это объективно вредит Франции и Германии, но это полезно для США и Украины", - заключил Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь: