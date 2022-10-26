https://ukraina.ru/20221026/1040107506.html

Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение

Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение

С одной стороны, европейские лидеры кричат, что у них все плохо и их используют для снабжения Украины и США, а с другой – утверждают, что мир должен быть заключен на условиях Киева. В итоге ситуация тупиковая, заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T04:45

2022-10-26T04:45

2022-10-26T04:45

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Он добавил, что когда лидеры ЕС предлагают Москве неприемлемые для нее условия, по всей видимости, ожидают, что Россия пожалеет их и отдаст себя на съедение. Но в Европе ошибаются."Терпите, это ваш выбор, ваше качество элит. Значит, вы полностью подчинены США, почему Орбан может мыслить рационально, а Макрон или Шольц – нет. То, что они делают, это объективно вредит Франции и Германии, но это полезно для США и Украины", - заключил Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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новости, богдан безпалько, европа, россия, сша, киев, условия