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Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 25.10.2022 Украина.ру
Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
На Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Какие именно, и чем это грозит человечеству, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-25T16:52
2022-10-25T16:52
2022-10-25T16:52
новости
физик
владимир зеленский
бомба
украина
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Один из изотопов, которые существуют на Украине и наиболее опасны для человека – это радиоактивный йод, добавил Марцинкевич. Этот изотоп накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе онкологии.Кроме того, добавил эксперт, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции. Это вещество опасно тем, что углерод хорошо усваивается всем живым на планете: людьми, растениями, животными. И, например, если заражение придется на ферму, то коровы станут радиоактивными, как и молоко, которое они дадут.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, физик, владимир зеленский, бомба, украина
Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
На Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Какие именно, и чем это грозит человечеству, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
"Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ. Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли", - рассказал специалист.
Один из изотопов, которые существуют на Украине и наиболее опасны для человека – это радиоактивный йод, добавил Марцинкевич. Этот изотоп накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе онкологии.
Кроме того, добавил эксперт, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции. Это вещество опасно тем, что углерод хорошо усваивается всем живым на планете: людьми, растениями, животными. И, например, если заражение придется на ферму, то коровы станут радиоактивными, как и молоко, которое они дадут.
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать здесь: