https://ukraina.ru/20221025/1040132208.html

Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"

Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба" - 25.10.2022 Украина.ру

Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"

На Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Какие именно, и чем это грозит человечеству, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич

2022-10-25T16:52

2022-10-25T16:52

2022-10-25T16:52

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физик

владимир зеленский

бомба

украина

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Один из изотопов, которые существуют на Украине и наиболее опасны для человека – это радиоактивный йод, добавил Марцинкевич. Этот изотоп накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе онкологии.Кроме того, добавил эксперт, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции. Это вещество опасно тем, что углерод хорошо усваивается всем живым на планете: людьми, растениями, животными. И, например, если заражение придется на ферму, то коровы станут радиоактивными, как и молоко, которое они дадут.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html

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новости, физик, владимир зеленский, бомба, украина