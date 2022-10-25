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Александр Шатилов: кто он

Александр Шатилов: кто он - 25.10.2022 Украина.ру

Александр Шатилов: кто он

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

2022-10-25T16:21

2022-10-25T16:21

2022-10-25T16:21

эксперт

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Родился 21 августа 1971 года в Москве.Окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) по специальности "Историко-архивоведение" в 1993 году.В июле 1993 года начал работать на Факультете истории, политологии и права РГГУ. С сентября 1996 по декабрь 2004 гг. — заместитель декана Факультета истории, политологии и права РГГУ, руководитель образовательных программ по специальностям "Политология" и "Юриспруденция". В 1999 году окончил аспирантуру РГГУ по специальности "Политическая культура и политическая идеология", защитив кандидатскую диссертацию, на тему "Евразийство как феномен политической культуры (двадцатые годы ХХ в.)".С сентября 1994 г. — преподаватель, с сентября 1999 г. — старший преподаватель, с 2001 г. — доцент кафедры общей политологии и специальных политических дисциплин факультета истории, политологии и права РГГУ. В 1997—1999 гг. обозреватель социально-политической жизни российских регионов журнала "Профиль".Принимал участие в избирательной кампании в Московскую городскую думу в 1997 году и Государственную Думу РФ третьего и четвертого созывов.С февраля 2005 года — также доцент кафедры социально-политических наук Финансовой академии при правительстве РФ., с 2015 г. — профессор кафедры политологии, затем Департамента политологии Финансового университета. С сентября 2005 года — начальник аналитического управления Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР), главный редактор еженедельной аналитической серии. Имеет опыт работы в СМИ.С сентября 2006 по сентябрь 2010 г. — заместитель по научной работе заведующего кафедрой "Политология" Финансового университета при правительстве РФ. С сентября 2010 по февраль 2011 г. — заместитель декана по учебной работе факультета "Право и политология" Финансового университета. С февраля по ноябрь 2011 г. — заместитель директора по научной работе Института проблем эффективного государства и гражданского общества Финуниверситета.С 15 ноября 2011 года по 1 июля 2020 г. — декан Факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации. С 1 июля 2020 г. — декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. С 2014 г. — главный редактор академического журнала "Гуманитарные науки" (входит в список ВАК по политологии).

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эксперт