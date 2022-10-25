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В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе" - 25.10.2022 Украина.ру
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
В Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают "грязную бомбу" и готовят провокацию, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
новости
сергей шойгу
бомба
украина
кремль
вашингтон
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Песков подчеркнул, что реализация планов, зафиксированных у Киева и связанных с применением "грязной бомбы" опасны для всех.Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что информация об украинской "грязной бомбе" недействительна, и, напротив, это Россия "готовит провокацию".После бесед министров обороны Франции, Турции, Великобритании и США с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, в МИД этих государств заявили, что "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, бомба, украина, кремль, вашингтон
Новости, Сергей Шойгу, бомба, Украина, Кремль, Вашингтон
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
В Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают "грязную бомбу" и готовят провокацию, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков