В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе" - 25.10.2022 Украина.ру
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В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе" - 25.10.2022 Украина.ру
В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
В Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают "грязную бомбу" и готовят провокацию, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
новости
сергей шойгу
бомба
украина
кремль
вашингтон
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Песков подчеркнул, что реализация планов, зафиксированных у Киева и связанных с применением "грязной бомбы" опасны для всех.Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что информация об украинской "грязной бомбе" недействительна, и, напротив, это Россия "готовит провокацию".После бесед министров обороны Франции, Турции, Великобритании и США с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, в МИД этих государств заявили, что "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей шойгу, бомба, украина, кремль, вашингтон
Новости, Сергей Шойгу, бомба, Украина, Кремль, Вашингтон

В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"

14:36 25.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают "грязную бомбу" и готовят провокацию, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями.
Песков подчеркнул, что реализация планов, зафиксированных у Киева и связанных с применением "грязной бомбы" опасны для всех.
Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что информация об украинской "грязной бомбе" недействительна, и, напротив, это Россия "готовит провокацию".
После бесед министров обороны Франции, Турции, Великобритании и США с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, в МИД этих государств заявили, что "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России".
установка заграждений на линии Сватово-Кременная - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:34
Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октябряЗапад ответил на предупреждение России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная
 
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Заголовок открываемого материала
14:36В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
14:19Борис Марцинкевич: кто он
14:18Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет
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