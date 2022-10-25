По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"
В Херсоне за отказ принимать рубли и и саботаж решений администрации последует наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
Барыги которые пытаются наживаться на ситуации будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени.
Ранее стала появляться информация, что некоторые кафе и автозаправки в Херсонской области на фоне эвакуации жителей отказываются принимать рубли и требуют гривны.
Также сообщается о спекулянтах, меняющих рубль по неоправданно завышенному курсу.
Выезд жителей из региона продолжается уже несколько дней, органы власти и порядка также выехали на Правый берег Днепра.
Граждан эвакуируют в Алёшки и Голую Пристань.
Вчера, 17:48"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. ВидеоЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей: