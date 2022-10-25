По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам" - 25.10.2022 Украина.ру
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По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"
По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам" - 25.10.2022 Украина.ру
По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"
В Херсоне за отказ принимать рубли и и саботаж решений администрации последует наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-10-25T12:28
2022-10-25T12:28
новости
херсон
херсонская область
рубль
гривна
кирилл стремоусов
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Ранее стала появляться информация, что некоторые кафе и автозаправки в Херсонской области на фоне эвакуации жителей отказываются принимать рубли и требуют гривны.Также сообщается о спекулянтах, меняющих рубль по неоправданно завышенному курсу.Выезд жителей из региона продолжается уже несколько дней, органы власти и порядка также выехали на Правый берег Днепра.Граждан эвакуируют в Алёшки и Голую Пристань.
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новости, херсон, херсонская область, рубль, гривна, кирилл стремоусов
Новости, Херсон, Херсонская область, рубль, Гривна, Кирилл Стремоусов

По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"

12:28 25.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк украина магазин гривна рубль продажа товар
 украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Херсоне за отказ принимать рубли и и саботаж решений администрации последует наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
Барыги которые пытаются наживаться на ситуации будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени.
Ранее стала появляться информация, что некоторые кафе и автозаправки в Херсонской области на фоне эвакуации жителей отказываются принимать рубли и требуют гривны.
Также сообщается о спекулянтах, меняющих рубль по неоправданно завышенному курсу.
Выезд жителей из региона продолжается уже несколько дней, органы власти и порядка также выехали на Правый берег Днепра.
Граждан эвакуируют в Алёшки и Голую Пристань.
Херсон - это лакмусовая бумажка: Малькевич рассказал правду о происходящем
Вчера, 17:48
"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. ВидеоЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:
 
НовостиХерсонХерсонская областьрубльГривнаКирилл Стремоусов
 
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