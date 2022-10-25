https://ukraina.ru/20221025/1040111223.html

По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"

По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам" - 25.10.2022 Украина.ру

По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"

В Херсоне за отказ принимать рубли и и саботаж решений администрации последует наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-10-25T12:28

2022-10-25T12:28

2022-10-25T12:28

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кирилл стремоусов

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Ранее стала появляться информация, что некоторые кафе и автозаправки в Херсонской области на фоне эвакуации жителей отказываются принимать рубли и требуют гривны.Также сообщается о спекулянтах, меняющих рубль по неоправданно завышенному курсу.Выезд жителей из региона продолжается уже несколько дней, органы власти и порядка также выехали на Правый берег Днепра.Граждан эвакуируют в Алёшки и Голую Пристань.

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новости, херсон, херсонская область, рубль, гривна, кирилл стремоусов