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Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму

Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму - 25.10.2022 Украина.ру

Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму

Пятый президент Украины Петр Порошенко 24 октября поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая чем вызвал шквал негодования своих подписчиков

2022-10-25T11:07

2022-10-25T11:07

2022-10-25T11:07

новости

петр порошенко

китай

кнр (китай)

коммунизм

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Он также написал, что давно знаком с Си и встречался с ним, будучи президентом Украины.Часть подписчиков возмутил твит Порошенко, его обвинили в симпатиях к "Китаю, помогающему России", коммунизму и репрессиям."Но это просто кринж ‒ приветствовать человека, проводящего репрессии в своей стране, и увеличивает закупку газа/нефти у России во время войны""Гетман пробивает дно""Хотелось бы разделить Ваш оптимизм… Но, кажется, он пришел к власти через репрессии…""Петр, вам серьезно нравится коммунизм?"Впрочем, другие комментаторы призвали сохранять спокойствие и написали, что поздравление – всего лишь "большая дипломатия", и хотя Си и Китай им тоже не нравится, но Порошенко делает все правильно."Есть ли доказательства непосредственной причастности Китая? Если нет, то молчите. Как надо заткнуть глотку по поводу избрания Сунака премьером. Здесь каждое слово и неверный шаг могут сыграть против нас. Это верный ход"Третья категория подписчиков отметила, что Порошенко выбирает совершенно любой повод для пиара, чтобы напомнить о себе.

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новости, петр порошенко, китай, кнр (китай), коммунизм