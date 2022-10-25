Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму - 25.10.2022 Украина.ру
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Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму
Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму - 25.10.2022 Украина.ру
Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму
Пятый президент Украины Петр Порошенко 24 октября поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая чем вызвал шквал негодования своих подписчиков
2022-10-25T11:07
2022-10-25T11:07
новости
петр порошенко
китай
кнр (китай)
коммунизм
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Он также написал, что давно знаком с Си и встречался с ним, будучи президентом Украины.Часть подписчиков возмутил твит Порошенко, его обвинили в симпатиях к "Китаю, помогающему России", коммунизму и репрессиям."Но это просто кринж ‒ приветствовать человека, проводящего репрессии в своей стране, и увеличивает закупку газа/нефти у России во время войны""Гетман пробивает дно""Хотелось бы разделить Ваш оптимизм… Но, кажется, он пришел к власти через репрессии…""Петр, вам серьезно нравится коммунизм?"Впрочем, другие комментаторы призвали сохранять спокойствие и написали, что поздравление – всего лишь "большая дипломатия", и хотя Си и Китай им тоже не нравится, но Порошенко делает все правильно."Есть ли доказательства непосредственной причастности Китая? Если нет, то молчите. Как надо заткнуть глотку по поводу избрания Сунака премьером. Здесь каждое слово и неверный шаг могут сыграть против нас. Это верный ход"Третья категория подписчиков отметила, что Порошенко выбирает совершенно любой повод для пиара, чтобы напомнить о себе.
https://ukraina.ru/20220827/1038156934.html
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новости, петр порошенко, китай, кнр (китай), коммунизм
Новости, Петр Порошенко, Китай, КНР (Китай), коммунизм

Порошенко обвинили в симпатиях к китайцам и коммунизму

11:07 25.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Пятый президент Украины Петр Порошенко 24 октября поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая чем вызвал шквал негодования своих подписчиков
"Поздравляю Его Превосходительство Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК 20-го созыва Коммунистической партии Китая!", ‒ написал Порошенко в Twitter.
Он также написал, что давно знаком с Си и встречался с ним, будучи президентом Украины.
Часть подписчиков возмутил твит Порошенко, его обвинили в симпатиях к "Китаю, помогающему России", коммунизму и репрессиям.
"Но это просто кринж ‒ приветствовать человека, проводящего репрессии в своей стране, и увеличивает закупку газа/нефти у России во время войны"
"Гетман пробивает дно"
"Хотелось бы разделить Ваш оптимизм… Но, кажется, он пришел к власти через репрессии…"
"Петр, вам серьезно нравится коммунизм?"
Впрочем, другие комментаторы призвали сохранять спокойствие и написали, что поздравление – всего лишь "большая дипломатия", и хотя Си и Китай им тоже не нравится, но Порошенко делает все правильно.
"Есть ли доказательства непосредственной причастности Китая? Если нет, то молчите. Как надо заткнуть глотку по поводу избрания Сунака премьером. Здесь каждое слово и неверный шаг могут сыграть против нас. Это верный ход"
Третья категория подписчиков отметила, что Порошенко выбирает совершенно любой повод для пиара, чтобы напомнить о себе.
Скриншот Янукович-Порошенко
27 августа, 06:15
Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче"Люстрации", производимые на Украине начиная с 2014 года, нанесли большой урон системе управления страной. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
 
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