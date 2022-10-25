В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВзрыв у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
В Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил член общественной палаты России Александр Малькевич
В Мелитополе у здания бизнес-центра на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв. В одном из офисов находится Запорожская областная телекомпания "За ТВ". Взрыв произошел тогда, когда сотрудники СМИ шли на работу, уточнил Малькевич.
Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой, сообщил Малькевич. Мощность устройства - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.
"Нанесён значительный ущерб имуществу СМИ. В том числе ударили по студии "ЗаРадио", в которой мы проводили эфир в это воскресенье (23 октября - ред.), в День освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков", - сообщил он.
В результате взрыва, предварительно, пострадали пять человек. Среди них - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и мирные жители. От ударной волны повыбивало стекла из оконных рам, поврежден фасад.