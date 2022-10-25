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В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании

В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании - 25.10.2022 Украина.ру

В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании

В Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил член общественной палаты России Александр Малькевич

2022-10-25T09:41

2022-10-25T09:41

2022-10-25T09:41

новости

мелитополь

взрыв

россия

теракт

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В Мелитополе у здания бизнес-центра на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв. В одном из офисов находится Запорожская областная телекомпания "За ТВ". Взрыв произошел тогда, когда сотрудники СМИ шли на работу, уточнил Малькевич. Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой, сообщил Малькевич. Мощность устройства - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, предварительно, пострадали пять человек. Среди них - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и мирные жители. От ударной волны повыбивало стекла из оконных рам, поврежден фасад.

https://ukraina.ru/20221012/1039634671.html

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новости, мелитополь, взрыв, россия, теракт