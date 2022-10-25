В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании - 25.10.2022 Украина.ру
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В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании
В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании - 25.10.2022 Украина.ру
В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании
В Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил член общественной палаты России Александр Малькевич
2022-10-25T09:41
2022-10-25T09:41
новости
мелитополь
взрыв
россия
теракт
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В Мелитополе у здания бизнес-центра на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв. В одном из офисов находится Запорожская областная телекомпания "За ТВ". Взрыв произошел тогда, когда сотрудники СМИ шли на работу, уточнил Малькевич. Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой, сообщил Малькевич. Мощность устройства - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, предварительно, пострадали пять человек. Среди них - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и мирные жители. От ударной волны повыбивало стекла из оконных рам, поврежден фасад.
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новости, мелитополь, взрыв, россия, теракт
Новости, Мелитополь, взрыв, Россия, теракт

В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпании

09:41 25.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВзрыв у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил член общественной палаты России Александр Малькевич
В Мелитополе у здания бизнес-центра на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв. В одном из офисов находится Запорожская областная телекомпания "За ТВ". Взрыв произошел тогда, когда сотрудники СМИ шли на работу, уточнил Малькевич.
Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой, сообщил Малькевич. Мощность устройства - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

"Нанесён значительный ущерб имуществу СМИ. В том числе ударили по студии "ЗаРадио", в которой мы проводили эфир в это воскресенье (23 октября - ред.), в День освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков", - сообщил он.

В результате взрыва, предварительно, пострадали пять человек. Среди них - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и мирные жители. От ударной волны повыбивало стекла из оконных рам, поврежден фасад.
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