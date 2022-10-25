https://ukraina.ru/20221025/1040100053.html

Без больничных и декретных выплат. Под военную сурдинку украинцев лишают очередных трудовых прав

Без больничных и декретных выплат. Под военную сурдинку украинцев лишают очередных трудовых прав - 25.10.2022 Украина.ру

Без больничных и декретных выплат. Под военную сурдинку украинцев лишают очередных трудовых прав

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T12:25

2022-10-25T12:25

2022-10-25T12:25

дмитрий ковалевич

эксклюзив

украина

социальные выплаты

владимир зеленский

трудовой кодекс

законопроект

павел розенко

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Украинцев на днях фактически лишили выплат по больничным, декретным отпускам, а также компенсаций за ущерб здоровью на рабочем месте. Произошло это не напрямую, а через присоединение с 1 января 2023 Фонда социального страхования (Соцстрах) к Пенсионному фонду, который стабильно испытывает огромный дефицит средств. Еще 17 октября Рада приняла законопроект №3663 и теперь его должен подписать Зеленский. Автором законопроекта стал депутат Михаил Папиев, бывший министр социальной политики. По его расчетам, сокращение административных расходов при объединении ведомств позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен страховых средств в год.В рамках этого законопроекта также отменяется целый ряд прав работника на компенсацию. В частности, больше не будет для украинцев права на лечение и реабилитацию за счет Соцстраха после получения профессиональных заболеваний и травм на производстве. Отменяется помощь Соцстраха слепым и глухим работникам, а молодым мамам в декрете предлагают вместо компенсации зарплаты в полном размере, удовлетвориться лишь небольшой ее частью.Фонд отныне не должен им компенсировать затраты на протезы и прочие необходимые инструменты для работников, получивших производственные травмы. Фонд избавляется от необходимости тратиться на медицинскую и социальную помощь, пострадавшим на производстве. Проще говоря, если строителю из-за нарушений техники безопасности строительной компанией бетонной плитой перебило ноги, то это его проблемы.Работники также лишаются права на получение пенсии по инвалидности, как следствия несчастного случая на производстве.Аргументы представителей власти в данном случае сводились к тому, что все эти ранее декларированные права на самом деле давно не работали, и получить эти компенсации и выплаты было очень тяжело. Таким образом, бороться с нарушением прав решили отменой этих самых прав.Заместитель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Владимир Саенко подчеркивает, что наемные работники и частные предприниматели платили налог, который распределялся между Фондом социального страхования, Пенсионным фондом и Фондом страхования на случай безработицы. Пропорции распределения определяло правительство. Соответственно, средства из этих фондов распределялись на пенсии, больничные и пособия по безработице, при этом Фонд Соцстраха никогда не был дефицитным, в отличие от Пенсионного фонда. Бывший вице-премьер-министр Украины (в 2014-2019) Павел Розенко говорит, что Пенсионный фонд сейчас и без того перегружен, так как на него навалили еще функцию назначения субсидий малоимущим за услуги ЖКХ. Как следствие, гражданам придется в очередях сидеть месяцами. "Большое количество вопросов, связанных с пенсиями, субсидиями, травмами на производстве, не могут быть решены в онлайн-режиме, а требуют личного присутствия. При этом сейчас, когда огромное количество людей были вынуждены сменить место проживания, потеряли жилье или получили травмы, количество этих вопросов резко возросло. Все эти функции теперь передаются одному учреждению без увеличения количества его работников. В результате людям будет намного тяжелее получить необходимые консультации и решения", - считает Розенко.Украинский эксперт по трудовым правам Наталья Ломоносова утверждает, что украинское государство целенаправленно сокращает список социальных обязательств, то есть ослабляет социальную защиту населения. По ее словам, теперь на бумаге происходит сокращение количества безработных, а следовательно, после ликвидации Соцстраха можно будет ликвидировать и Государственную службу занятости за ненадобностью, тем самым, сэкономить средства.Законопроект в принципе следует всем предыдущим принципам украинской политики в социальной сфере. Расходы на нее максимально сокращают ради военных затрат и выплат внешних заимствований. Фактическая отмена выплат по больничным, декретному отпуску, компенсаций за травмы на производстве – это тоже продолжение декоммунизации. Украинские политики уже отменили ряд базовых прав, доставшихся в наследство с советского периода, включая 8-часовой рабочий день, заодно наступив на горло профсоюзам. Если же, какие-то права еще и остались на бумаге, то их просто не соблюдают, чтобы затем отменить, как "неработающие". Украина живет, словно в последний день, сбрасывая с балласта производство, трудовые права, социальную защиту и медицину. И фактически от всего сложного и многоярусного государственного аппарата остается лишь нацеленный на россиян озлобленный и циничный силовой блок.

https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

https://ukraina.ru/20221021/1039987353.html

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, украина, социальные выплаты, владимир зеленский, трудовой кодекс, законопроект, павел розенко