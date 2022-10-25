"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными - 25.10.2022 Украина.ру
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"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными - 25.10.2022 Украина.ру
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными
Военнослужащие Украины били пленных, угрожали убийством и пытались психологически сломать, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин
2022-10-25T09:35
2022-10-25T09:35
новости
украина
россия
всу
пленные
спецоперация
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По его словам, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен, потому что украинские военные искали информацию о своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
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новости, украина, россия, всу, пленные, спецоперация
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Пленные, Спецоперация

"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными

09:35 25.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВ Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие Украины били пленных, угрожали убийством и пытались психологически сломать, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин

"Сразу начали [бить] по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали в общем хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят (убьют – ред.), менять вас никто не будет. На мозги капали", - рассказал он.

По его словам, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен, потому что украинские военные искали информацию о своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 07:29
"Есть желание поймать их повторно". Кого хотят взять в плен бойцы Донецкой республики
 
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