https://ukraina.ru/20221025/1040099186.html
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными - 25.10.2022 Украина.ру
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными
Военнослужащие Украины били пленных, угрожали убийством и пытались психологически сломать, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин
2022-10-25T09:35
2022-10-25T09:35
2022-10-25T09:35
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россия
всу
пленные
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По его словам, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен, потому что украинские военные искали информацию о своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
https://ukraina.ru/20220815/1037653072.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, всу, пленные, спецоперация
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Пленные, Спецоперация
"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными
Военнослужащие Украины били пленных, угрожали убийством и пытались психологически сломать, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин