https://ukraina.ru/20221025/1040099186.html

"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными

"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными - 25.10.2022 Украина.ру

"Били и угрожали убийством": сержант НМ ДНР рассказал, как украинские военные обращаются с пленными

Военнослужащие Украины били пленных, угрожали убийством и пытались психологически сломать, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин

2022-10-25T09:35

2022-10-25T09:35

2022-10-25T09:35

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По его словам, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен, потому что украинские военные искали информацию о своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.

https://ukraina.ru/20220815/1037653072.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу, пленные, спецоперация