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Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска

Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска - 25.10.2022 Украина.ру

Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности миллиардера Илона Маска за высказывания последнего по Украине

2022-10-25T08:03

2022-10-25T08:03

2022-10-25T08:03

илон маск

украина

россия

белый дом

сша

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Ранее Маск заявлял, что победа киевского режима конфликте на Украине сомнительна, поэтому нужно перейти к мирному урегулированию с учетом мнения жителей пророссийского Юго-Востока Украины, который должен отойти России."Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - приводит слова Жан-Пьер РИА Новости 25 октября.О планах Белого дома начать проверки бизнеса Илона Маска заявляло агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.В частности отмечалось, что заявления Маска о покупке Twitter, возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его дружественная позиция по отношению к России вызывают «дискомфорт» у чиновников.

https://ukraina.ru/20221021/1039974861.html

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илон маск, украина, россия, белый дом, сша