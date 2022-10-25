Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска - 25.10.2022 Украина.ру
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Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска - 25.10.2022 Украина.ру
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности миллиардера Илона Маска за высказывания последнего по Украине
2022-10-25T08:03
2022-10-25T08:03
илон маск
украина
россия
белый дом
сша
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Ранее Маск заявлял, что победа киевского режима конфликте на Украине сомнительна, поэтому нужно перейти к мирному урегулированию с учетом мнения жителей пророссийского Юго-Востока Украины, который должен отойти России."Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - приводит слова Жан-Пьер РИА Новости 25 октября.О планах Белого дома начать проверки бизнеса Илона Маска заявляло агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.В частности отмечалось, что заявления Маска о покупке Twitter, возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его дружественная позиция по отношению к России вызывают «дискомфорт» у чиновников.
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илон маск, украина, россия, белый дом, сша
Илон Маск, Украина, Россия, Белый дом, США

Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска

08:03 25.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ministério Das ComunicaçõesИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© commons.wikimedia.org / Ministério Das Comunicações
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности миллиардера Илона Маска за высказывания последнего по Украине
Ранее Маск заявлял, что победа киевского режима конфликте на Украине сомнительна, поэтому нужно перейти к мирному урегулированию с учетом мнения жителей пророссийского Юго-Востока Украины, который должен отойти России.
"Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - приводит слова Жан-Пьер РИА Новости 25 октября.
О планах Белого дома начать проверки бизнеса Илона Маска заявляло агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.
В частности отмечалось, что заявления Маска о покупке Twitter, возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его дружественная позиция по отношению к России вызывают «дискомфорт» у чиновников.
Илон Маск
21 октября, 07:43
Маску понравилась шутка Медведева про ТрассАмериканский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
 
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