https://ukraina.ru/20221025/1040095727.html
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска - 25.10.2022 Украина.ру
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности миллиардера Илона Маска за высказывания последнего по Украине
2022-10-25T08:03
2022-10-25T08:03
2022-10-25T08:03
илон маск
украина
россия
белый дом
сша
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Ранее Маск заявлял, что победа киевского режима конфликте на Украине сомнительна, поэтому нужно перейти к мирному урегулированию с учетом мнения жителей пророссийского Юго-Востока Украины, который должен отойти России."Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - приводит слова Жан-Пьер РИА Новости 25 октября.О планах Белого дома начать проверки бизнеса Илона Маска заявляло агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.В частности отмечалось, что заявления Маска о покупке Twitter, возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его дружественная позиция по отношению к России вызывают «дискомфорт» у чиновников.
https://ukraina.ru/20221021/1039974861.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, украина, россия, белый дом, сша
Илон Маск, Украина, Россия, Белый дом, США
Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности миллиардера Илона Маска за высказывания последнего по Украине
Ранее Маск заявлял, что победа киевского режима конфликте на Украине сомнительна, поэтому нужно перейти к мирному урегулированию с учетом мнения жителей пророссийского Юго-Востока Украины, который должен отойти России.
"Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - приводит слова Жан-Пьер РИА Новости 25 октября.
О планах Белого дома начать проверки бизнеса Илона Маска заявляло агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.
В частности отмечалось, что заявления Маска о покупке Twitter, возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его дружественная позиция по отношению к России вызывают «дискомфорт» у чиновников.