https://ukraina.ru/20221025/1040070559.html

"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО

"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО - 25.10.2022 Украина.ру

"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО

Россия будет защищать белорусский суверенитет как свой, если возникнет угроза натовской агрессии, то российские удары будут по инфраструктуре НАТО на территории в Европе, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2022-10-25T04:45

2022-10-25T04:45

2022-10-25T04:45

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путинымо развертывании совместной региональной группировки войск.По его мнению, единственный способ этого не допустить ответа от РФ, то это "не доводить Россию до греха, отказаться от дальнейшей эскалации, принять свое поражение".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, нато, белоруссия