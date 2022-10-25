"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО - 25.10.2022 Украина.ру
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"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО
"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО - 25.10.2022 Украина.ру
"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО
Россия будет защищать белорусский суверенитет как свой, если возникнет угроза натовской агрессии, то российские удары будут по инфраструктуре НАТО на территории в Европе, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:45
2022-10-25T04:45
новости
россия
нато
белоруссия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путинымо развертывании совместной региональной группировки войск.По его мнению, единственный способ этого не допустить ответа от РФ, то это "не доводить Россию до греха, отказаться от дальнейшей эскалации, принять свое поражение".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, нато, белоруссия
Новости, Россия, НАТО, Белоруссия

"Не доводите до греха": Мендкович о том, как РФ будет защищать Белоруссию в случае угрозы со стороны НАТО

04:45 25.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкфлаги Белоруссия и Россия
флаги Белоруссия и Россия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия будет защищать белорусский суверенитет как свой, если возникнет угроза натовской агрессии, то российские удары будут по инфраструктуре НАТО на территории в Европе, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путинымо развертывании совместной региональной группировки войск.
Белоруссия — это часть союзного государства России и Белоруссии. И вполне естественно, Россия будет защищать ее суверенитет как свой. Если действительно возникнет угроза натовской агрессии, удары будут, в том числе, по инфраструктуре НАТО на территории в Европе. С использованием всех необходимых средств.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, единственный способ этого не допустить ответа от РФ, то это "не доводить Россию до греха, отказаться от дальнейшей эскалации, принять свое поражение".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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