https://ukraina.ru/20221025/1040069658.html

"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США

"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США - 25.10.2022 Украина.ру

"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США

Россия или Китай не захотят повторять ошибки США и навязывать в одиночку или парно свою гегемонию всему миру, потому что мир победить невозможно, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2022-10-25T04:15

2022-10-25T04:15

2022-10-25T04:15

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По его мнению, наступит многополярный мир после разрушения гегемонии США.По его словам, США своей санкционной агрессией разрубили систему международной интеграции и торговли.Возникают новые региональные блоки — БРИКС, ШОС, Конференция стран Азии и другие "альтернативные площадки для стран, которые не поддерживают санкции, не намерены из-за агрессивного поведения США останавливать экономическую жизнь", добавил эксперт.Также будут формироваться подобные блоки в Евразии, в Латинской Америке и в Западной Европе, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

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