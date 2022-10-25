https://ukraina.ru/20221025/1040069658.html
"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США
"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США - 25.10.2022 Украина.ру
"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США
Россия или Китай не захотят повторять ошибки США и навязывать в одиночку или парно свою гегемонию всему миру, потому что мир победить невозможно, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:15
2022-10-25T04:15
2022-10-25T04:15
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По его мнению, наступит многополярный мир после разрушения гегемонии США.По его словам, США своей санкционной агрессией разрубили систему международной интеграции и торговли.Возникают новые региональные блоки — БРИКС, ШОС, Конференция стран Азии и другие "альтернативные площадки для стран, которые не поддерживают санкции, не намерены из-за агрессивного поведения США останавливать экономическую жизнь", добавил эксперт.Также будут формироваться подобные блоки в Евразии, в Латинской Америке и в Западной Европе, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, китай
"Весь мир победить невозможно": эксперт рассказал, что будет после разрушении гегемонии США
Россия или Китай не захотят повторять ошибки США и навязывать в одиночку или парно свою гегемонию всему миру, потому что мир победить невозможно, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
По его мнению, наступит многополярный мир после разрушения гегемонии США.
Я не думаю, что Россия или Китай захотят повторять ошибки США и навязать в одиночку или парно с кем-то свою гегемонию всему миру. Весь мир победить невозможно. У людей есть стремление к свободе, у национальных государств есть стремление к суверенитету, чем, кстати, обусловлен массовый антиамериканизм в мире, массовый протест против навязывания американского доктринерства и ценностей.
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его словам, США своей санкционной агрессией разрубили систему международной интеграции и торговли.
Возникают новые региональные блоки — БРИКС, ШОС, Конференция стран Азии и другие "альтернативные площадки для стран, которые не поддерживают санкции, не намерены из-за агрессивного поведения США останавливать экономическую жизнь", добавил эксперт.
Также будут формироваться подобные блоки в Евразии, в Латинской Америке и в Западной Европе, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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