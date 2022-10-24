https://ukraina.ru/20221024/1040086240.html

Дипломатическая победа РФ в ООН: Небензя поставил Киев и Запад на место и ушёл с гордо поднятой головой

Дипломатическая победа РФ в ООН: Небензя поставил Киев и Запад на место и ушёл с гордо поднятой головой - 24.10.2022 Украина.ру

Дипломатическая победа РФ в ООН: Небензя поставил Киев и Запад на место и ушёл с гордо поднятой головой

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T16:36

2022-10-24T16:36

2022-10-24T17:21

эксклюзив

россия

украина

оон

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сергей кислица

дипломатия

африка

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24 октября, когда отмечается День Организации Объединённых Наций, — самый что ни на есть подходящий повод поговорить о крупной дипломатической победе России, достигнутой в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, оставшейся без должного внимания на фоне обострения военной обстановки в мире.Заседания по украинской тематике проходят с регулярным постоянством, 21 октября не стало исключением, темой мероприятия была заявлена гуманитарная обстановка в этой стране. Кроме представителей постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, на нём присутствовали делегации Украины (само собой, куда же без них), Германии, Греции, Польши и Словакии,«Хочу в начале выразить недоумение. Мы не очень понимаем, какую добавленную стоимость, кроме удлинения времени проведения заседания, несёт включение в список выступающих представителей Словакии, Польши, Германии и Греции. У нас сегодня не дебаты, а брифинг. Позицию этих стран мы и так хорошо знаем, её мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза. Ничего, кроме желания "засветиться" на экранах национального телевидения, мы в этом не видим. Впредь, господин председатель, мы бы попросили вас более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по данному вопросу», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Однако, как выяснилось, участников могло быть ещё больше. Габон, выполняющий функции председателя Совета Безопасности ООН, по настоянию России не допустил представителей Литвы и Румынии к заседанию, рассказал источник РИА «Новости» в ООН, по причине того, что участвовало и так много представителей ЕC.Позже МИД Литвы выразил протест, заявив, что её представителя, который собирался выразить точку зрения всех республик Балтии и Чехии, заверили в возможности выступить, но за полчаса до начала заседания решение пересмотрели и разрешили лишь распространить тезисы подготовленной речи, а они сводились к одному — осуждению действий РФ на Украине. С румынским дипломатом была аналогичная история. Вильнюс утверждает, что этот шаг носит дискриминационный характер, «так как большинству просивших о выступлении стран такая возможность была предоставлена».Погодите, а вам это ничего не напоминает?«У нас вызывает серьёзную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета, делегации фактически были подставлены перед фактом в последний момент», — заявлял первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 28 июня о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.Более того, украинский лидер стал единственным, кому в нарушение регламента о личном присутствии разрешили выступить на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в дистанционном режиме из-за якобы сложной обстановки в стране, хотя в ряде государств ситуация не лучше, но им в этом праве было отказано.Так вот требованием не давать слово представителям Литвы и Румынии 21 октября Россия при содействии Габона напомнила западным визави, что регламент нужно уважать, а не плевать на него и соблюдать только тогда, когда это выгодно: для дебатов формат свой, для брифинга — свой, и точка.Можно сказать, европейцы оказались в похожей ситуации, в какой регулярно оказывается российская делегация в ООН: их инициативу пресекли в последний момент, а они в качестве контраргумента предъявляют регламент работы Организации, но всё тщетно, и полноценно представить свою точку зрения невозможно.Такие же зеркальные истории происходят и с трактовкой боевых действий на Украине: когда Киев с 2014 года с одобрения зарубежных кураторов бомбил Донбасс, даже не задумываясь о жизнях мирного населения, это преподносилось Западом как защита государства от сепаратистов, а когда РФ после теракта украинских спецслужб на Крымском мосту нанесла удары высокоточными ракетами и беспилотниками по военным объектам и объектам инфраструктуры, подрывающим военные возможности и потенциал Украины, США и их союзники обвинили Россию в попытке стереть Украину с лица земли.«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег. Естественно, они, как и раньше, не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты при этом пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса, или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, неспособные перехватить свои цели. Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете», — подчеркнул Небензя на заседании 21 октября.Только между подходами России и Запада во главе с США есть принципиальная разница: американцы и европейцы для того, чтобы заручиться поддержкой, не гнушаются никаких способов, прибегая и к угрозам в адрес родственников иностранных дипломатов, и к шантажу, и к торгу по принципу «дашь на дашь», как, например, в преддверии последнего голосования в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции, Москва же никогда и никому не выкручивает руки, желая выбить нужную позицию по тому или иному вопросу (а к тем, кого Запад всё же вынудил встать на свою сторону, относятся с понимаем, Сербия и Венгрия — яркие тому примеры) — она делает акцент на взаимовыгодном сотрудничестве и дружбе. Как с Африкой, в частности.Проблемы чёрного континента всегда находятся в поле внимания России. Сейчас, когда Запад ратует за продление зерновой сделки, срок действия которой истекает меньше чем через месяц, делая акцент на том, что это не только поможет Украине экспортировать пшеницу, кукурузу, прочие злаковые, но и найти спасение от глобального голода, только РФ, в том числе устами президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, вскрывает всю подноготную сделки: это чисто коммерческий проект, на котором наживаются Киев и обеспеченные западные страны, а до нуждающихся африканцев зерно не доходит. Для того чтобы иметь самую полную картину, Москва запросила у Секретариата ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках, от чего будет зависеть корректировка дальнейших действий по реализации сделки.«(Что касается. — Ред.) конечного пункта назначения каждого из этих зерновозов, то статистика ООН даёт весьма противоречивую картину. В беднейшие страны, а именно они были главной озабоченностью генсекретаря, когда он свою идею сформулировал, поступает 5−6−7% от объёмов зерна, которое вывозится из украинских портов. Грубо говоря, половина поступает в страны ЕС. Европейские страны дают следующее разъяснение: мол, да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны», — сказал Лавров журналистам 24 октября.Неделей ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что с 1 августа по 15 октября 63% вывезенных зерновых отправлено в Европу, 24% — в Азию, 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам, одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна.Это ещё одно большое отличие России и Запада: первая аппелирует фактами и подкрепляет свою позицию аргументами, а вторые, когда не могут предъявить цифры, факты и документальные подтверждения, сводят всё к конфиденциальному характеру информации, полученной от настолько секретных источников, что якобы сказать более нельзя из соображений безопасности, но сказать им попросту нечего.Если бы Запад на самом деле был так обеспокоен проблемами жителей африканских стран, то не блокировал бы выполнение 2-й части сделки, предусматривающей снятие ограничений для поставки на мировые рынки российских удобрений и агропродукции, ан нет. Пока реализация этого пункта буксует, люди в беднейших регионах продолжают голодать. Чтобы хоть как-то облегчить их положение, Москва выразила готовность передать развивающимся странам 300 000 тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, совершенно бесплатно.США и ЕС же Африку рассматривают прежде всего с точки зрения выкачки ресурсов и получения голосов на площадках международных организаций в поддержку или, наоборот, против тех или иных инициатив, для чего прибегают к излюбленной практике угроз и шантажа, а страны, которые не имеют не то что сопоставимых вооружённых сил или финансовых рычагов, — элементарных питьевой воды и вакцин от болезней, давно побеждённых в развитой части света, сопротивляться долго не могут.В последнее время внимание всех ключевых игроков к Африке резко возросло, но отнюдь не из-за искреннего желания помочь. О проведении саммита США — Африка американский президент Джо Байден объявил через несколько дней после того, как саммит Россия — Африка анонсировал Путин. Вот так совпадение! Если Москва назначила мероприятие на июль 2023 года, то Вашингтон хочет быть первым и позвал всех на 13−15 декабря. Американцы обязательно хотят встретиться с африканскими представителями раньше, чем те пообщаются с русскими, и перетянуть их в свою орбиту. США очень обеспокоены симпатиями африканцев к России: их неприятно удивляет, как много стран Чёрного континента либо выступают против, либо воздерживаются при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийским резолюциям, а вывешенные на улицах триколоры и манифестации в африканских странах с призывами к Путину спасти их, по-настоящему пугают Вашингтон.История с заседанием Совета Безопасности ООН 21 октября продемонстрировала, как важно иметь хорошие отношения с максимальным количеством стран, ведь не знаешь, откуда придёт помощь (в Генеральной Ассамблее ООН важен каждый голос: США и Джибути абсолютно равны) — люди помнят добро, которое им делают, а угрозы и шантаж не всегда дают желаемый результат. И не надо говорить, что Россия спускает в чёрную дыру деньги, списывая Африке советские долги, поставляя вакцины и продовольствие, — в ответ мы получили поддержку на дипломатическим поприще, что позволило щёлкнуть по носу Украину с её западными друзьями и уйти с высоко поднятой головой.«Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду. Думаю, что все, кто ознакомился с его недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях, поймут, о чём я говорю. К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном», — заявил Небензя и покинул зал заседания 21 октября.А для тех, кто ознакомиться не успел, расскажем вкратце: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter назвал логику России дебильной, а Дмитрия Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН». В отличие от коллеги, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, отметив, что Кислице «до дна осталось еще немного», а также выразил мнение, что таким поведением глава украинской делегации унижает лишь себя и свою страну, «иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас , — в тупике».

https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html

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https://ukraina.ru/20221004/1039367497.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, оон, небензя, сергей кислица, дипломатия, африка