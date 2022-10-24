Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру
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Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября
Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру
Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября
Запад ответил на предупреждение России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная
2022-10-24T09:34
2022-10-24T11:01
хроники
эксклюзив
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Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу» на своей собственной территории.«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу созвонился со своими иностранными коллегами. Так, в разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню он обсудил ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны РФ сообщили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.После этого Шойгу поговорил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином.«Переговоры Шойгу с министрами обороны США, Турции, Британии и Франции говорят мне о серьёзности готовящегося. Грязная бомба может быть завезена на обычном авто и взорвана в любой момент. Кем — уже не важно будет», — прокомментировал эти переговоры медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее РИА "Новости" со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине» сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.«Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», — сообщило агентство.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.«Расчёт организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — указывалось в сообщении агентства.Ранее о том, что Украина может использовать «грязную бомбу» сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.Однако после разговоров с Шойгу министры обороны Великобритании и США выпустили заявления, в которых заявили, что информация о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», по их мнению, не соответствует действительности.Кроме того, президент Украины Зеленский отреагировал на попытки Шойгу предупредить мир о грозящей ядерной катастрофе.«Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все всё хорошо понимают», — заявил Зеленский в ночь на 24 октября.А министр обороны Украины Алексей Резников попытался использовать эту ситуацию для того, чтобы привлечь ООН .«Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума», — заявил Резников.Пункт 4 Будапештского меморандума гласит, что подписанты подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия.Таким образом, провокацию, которую по информации российских СМИ готовит Украина, Киев использует для очередного удара по России. И Украина уже заручилась в этом поддержкой России.Оборона КременнойИнженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР, сообщили корреспонденты "РИА Новости".Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — рассказал инженер.После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки при отходе с позиций.Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на Харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.Накануне вечером стало известно о боях у Кременной.«Обстановка в районе Кременной остается напряжённой, идут бои. Вчерашний прорыв противника был остановлен, но он пока не выбит на изначальные рубежи. Работает артиллерия, авиация и танки, вчера и позавчера наши ПТУРисты продемонстрировали высокое мастерство, уничтожив несколько танков украинцев», — сообщил один из российских военкоров.Обстановка на линии Сватово — Кременная остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20221023/1040053619.html
https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября

09:34 24.10.2022 (обновлено: 11:01 24.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Telegramустановка заграждений на линии Сватово-Кременная
установка заграждений на линии Сватово-Кременная - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости / Telegram
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Запад ответил на предупреждение России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная
Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу» на своей собственной территории.
«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу созвонился со своими иностранными коллегами. Так, в разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню он обсудил ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 18:00
"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на УкраинеМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции
В Минобороны РФ сообщили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».
Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.
После этого Шойгу поговорил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином.
«Переговоры Шойгу с министрами обороны США, Турции, Британии и Франции говорят мне о серьёзности готовящегося. Грязная бомба может быть завезена на обычном авто и взорвана в любой момент. Кем — уже не важно будет», — прокомментировал эти переговоры медиаэксперт Анатолий Шарий.
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине» сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
«Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», — сообщило агентство.
Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
«Расчёт организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — указывалось в сообщении агентства.
Ранее о том, что Украина может использовать «грязную бомбу» сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.
Вчера, 16:01
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октябряВ приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
Однако после разговоров с Шойгу министры обороны Великобритании и США выпустили заявления, в которых заявили, что информация о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», по их мнению, не соответствует действительности.
Кроме того, президент Украины Зеленский отреагировал на попытки Шойгу предупредить мир о грозящей ядерной катастрофе.
«Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все всё хорошо понимают», — заявил Зеленский в ночь на 24 октября.
А министр обороны Украины Алексей Резников попытался использовать эту ситуацию для того, чтобы привлечь ООН .
«Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума», — заявил Резников.
Пункт 4 Будапештского меморандума гласит, что подписанты подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия.
Таким образом, провокацию, которую по информации российских СМИ готовит Украина, Киев использует для очередного удара по России. И Украина уже заручилась в этом поддержкой России.
Оборона Кременной
Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР, сообщили корреспонденты "РИА Новости".
Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — рассказал инженер.
После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки при отходе с позиций.
Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на Харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.
Накануне вечером стало известно о боях у Кременной.
«Обстановка в районе Кременной остается напряжённой, идут бои. Вчерашний прорыв противника был остановлен, но он пока не выбит на изначальные рубежи. Работает артиллерия, авиация и танки, вчера и позавчера наши ПТУРисты продемонстрировали высокое мастерство, уничтожив несколько танков украинцев», — сообщил один из российских военкоров.
Обстановка на линии Сватово — Кременная остаётся напряжённой.
 
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