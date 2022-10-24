https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html

Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября

Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру

Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября

Запад ответил на предупреждение России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная

2022-10-24T09:34

2022-10-24T09:34

2022-10-24T11:01

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040064764_23:0:1163:641_1920x0_80_0_0_00ab286ce7e3c80a75bbee98a252130d.jpg.webp

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу» на своей собственной территории.«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу созвонился со своими иностранными коллегами. Так, в разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню он обсудил ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны РФ сообщили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.После этого Шойгу поговорил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином.«Переговоры Шойгу с министрами обороны США, Турции, Британии и Франции говорят мне о серьёзности готовящегося. Грязная бомба может быть завезена на обычном авто и взорвана в любой момент. Кем — уже не важно будет», — прокомментировал эти переговоры медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее РИА "Новости" со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине» сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.«Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», — сообщило агентство.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.«Расчёт организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — указывалось в сообщении агентства.Ранее о том, что Украина может использовать «грязную бомбу» сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.Однако после разговоров с Шойгу министры обороны Великобритании и США выпустили заявления, в которых заявили, что информация о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», по их мнению, не соответствует действительности.Кроме того, президент Украины Зеленский отреагировал на попытки Шойгу предупредить мир о грозящей ядерной катастрофе.«Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все всё хорошо понимают», — заявил Зеленский в ночь на 24 октября.А министр обороны Украины Алексей Резников попытался использовать эту ситуацию для того, чтобы привлечь ООН .«Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума», — заявил Резников.Пункт 4 Будапештского меморандума гласит, что подписанты подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия.Таким образом, провокацию, которую по информации российских СМИ готовит Украина, Киев использует для очередного удара по России. И Украина уже заручилась в этом поддержкой России.Оборона КременнойИнженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР, сообщили корреспонденты "РИА Новости".Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — рассказал инженер.После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки при отходе с позиций.Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на Харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.Накануне вечером стало известно о боях у Кременной.«Обстановка в районе Кременной остается напряжённой, идут бои. Вчерашний прорыв противника был остановлен, но он пока не выбит на изначальные рубежи. Работает артиллерия, авиация и танки, вчера и позавчера наши ПТУРисты продемонстрировали высокое мастерство, уничтожив несколько танков украинцев», — сообщил один из российских военкоров.Обстановка на линии Сватово — Кременная остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221023/1040053619.html

https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив