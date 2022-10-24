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Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии

Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии - 24.10.2022 Украина.ру

Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Об этом сообщил 24 октября телеканал Sky News

2022-10-24T07:33

2022-10-24T07:33

2022-10-24T07:33

новости

джонсон

британия

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"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство", — заявили журналисты.Ранее он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джонсон, британия