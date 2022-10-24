США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины - 24.10.2022 Украина.ру
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США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины
США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины - 24.10.2022 Украина.ру
США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отказался верить в предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой "грязной бомбы". Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса
2022-10-24T07:11
2022-10-24T07:11
провокация
энтони блинкен
сша
украина
новости
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По его словам, Блинкен выразил поддержку Украине. При этом он указал, что мир видит любые попытки РФ использовать эти предупреждения в "качестве предлога для эскалации".Накануне сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.
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провокация, энтони блинкен, сша, украина, новости
провокация, Энтони Блинкен, США, Украина, Новости

США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины

07:11 24.10.2022
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отказался верить в предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой "грязной бомбы". Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса
По его словам, Блинкен выразил поддержку Украине.
При этом он указал, что мир видит любые попытки РФ использовать эти предупреждения в "качестве предлога для эскалации".
Накануне сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.
 
провокацияЭнтони БлинкенСШАУкраинаНовости
 
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