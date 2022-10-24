https://ukraina.ru/20221024/1040058611.html

США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины

США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины - 24.10.2022 Украина.ру

США отказались верить в предупреждения России о "грязной бомбе" Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отказался верить в предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой "грязной бомбы". Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса

2022-10-24T07:11

2022-10-24T07:11

2022-10-24T07:11

провокация

энтони блинкен

сша

украина

новости

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По его словам, Блинкен выразил поддержку Украине. При этом он указал, что мир видит любые попытки РФ использовать эти предупреждения в "качестве предлога для эскалации".Накануне сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

провокация, энтони блинкен, сша, украина, новости