https://ukraina.ru/20221024/1040055773.html

Шольц и Макрон собрались в Китай? Кто победит - товарищ Си или господин Байден

Шольц и Макрон собрались в Китай? Кто победит - товарищ Си или господин Байден - 24.10.2022 Украина.ру

Шольц и Макрон собрались в Китай? Кто победит - товарищ Си или господин Байден

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T03:24

2022-10-24T03:24

2022-10-24T03:24

эксклюзив

китай

франция

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

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Не успел закончиться ХХ съезд Коммунистической партии Китая, как стало известно о том, что лидеры "свободного западного мира" устремились в Китай. Причем создаётся впечатление, что даже обгоняя друг друга.По сообщениям агентства Блумберг, канцлер Германии Олаф Шольц отправляется с визитом в Китай ориентировочно 3-4 ноября, возглавляя "огромную делегацию бизнесменов".В ноябре же в Пекин вроде бы летит президент Франции Эммануэль Макрон, о чем сообщает сайт "Политико". Увидим, так ли это будет. Официального подтверждения ни одного, ни второго визита ещё нет.Но уже понятно, что началась "гонка на выживание" между двумя локомотивами еврозоны - двумя крупнейшими по промышленному потенциалу странами Европы.Китай же - тот спасительный круг, за который пытаются схватиться члены ЕС.В начавшейся яростной борьбе за выживание внутренние противоречия между Германией и Францией настолько обострились, что перешли, по слухам, в плоскость личных отношений двух "высших менеджеров" самых развитых стран Европы.Отдельные визиты в Китай "наперегонки" выглядят, кроме всего прочего, как откровенная демонстрация этих противоречий.Шольц спасает Германию, но не ЕвропуДело в том, что Олаф Шольц решил дать субсидии своей промышленности и населению страны, чтобы пережить тяжёлый энергетический период. Тем более, что никто не знает, насколько долго продлится этот период.200 миллиардов евро будут направлены на спасение населения и промышленности Германии.Газета "Телеграф" написала, что Макрон был разьярён, узнав об этих субсидиях. Самое главное - Шольц с ним не посоветовался!Шольц решил сам спасать Германию? А как же все остальные? Это вызывает гнев не только Макрона, а и всего ЕС.Решение канцлер принял, не посоветовавшись не только с Францией, но и со всеми остальными членами ЕС.А все как раз думали, что Германия создаст новый фонд борьбы "за энергию" для всей Еврозоны. По типу того фонда, который был создан для борьбы с коронавирусом. Основные средства тогда выделила Германия.Видимо, как раз из того фонда потратила 71 миллиард евро Урсула фон дер Ляйен, оплатив вакцины для всей Еврозоны. И щедро субсидировала таким образом своего супруга и фирму Пфайзер, в которой он работает.В ЕС ожидали, что Германия и теперь поможет "купить энергию" всем. Но бюргеры решили спасать только себя. Посмотрим, возможно, их ещё заставят дать деньги всем остальным. Германия уже вяло обещает помочь взять кредиты под свои гарантии.Страны ЕС возмущены не только тем, что Германия пытается спастись в одиночку. Страна пытается укрепить свое положение первой экономики.И этот шаг уже называют "самым решительным шагом к дезинтеграции ЕС с момента основания союза".Интересно, что и когда скажут по этому поводу США?Пока что свое недовольство выразили активно Латвия и Эстония, их верные вассалы в ЕС.Макрон был очень недоволен ещё и тем, что Шольц покупает американское оружие, а не французское.А какое оружие покупать Шольцу, если на территории Германии - сплошь американские военные базы?Германия, конечно, пытается спасти свою промышленность и население, но слишком зависит от Вашингтона во всех делах.Поэтому очень интересно, долетит ли Шольц до "товарища Си" и о чем ему позволят договориться с Китаем.Принц и водородБуквально месяц назад Шольц побывал с визитом у Саудовского принца, где заключил новые контракты. С ним была большая группа промышленников и бизнесменов. Контракты на сжиженный газ - отлично. Но важнее были контракты на "зелёный водород", который тоже начинает поставлять Саудовская Аравия.И тут Шольц, можно сказать, в какой-то степени обошел Макрона.Но у него есть внутренние проблемы. И они чуть не подорвали все "энергетические успехи" Олафа Шольца.Речь пойдёт опять о Китае, порте города Гамбурга и "зелёных" в правящей коалиции Германии."Зелёные" устроили скандал, чуть ли не до развала коалиции в парламенте, из-за намерения продать часть одного из терминалов порта Гамбурга государственной компании Китая."Кусочек Гамбургского порта" Китай владеет много чем в Европе. Начиная от громадных сельхозугодий и заканчивая портами, заводами, электростанциями, футбольными клубами, садами, парками развлечений и так далее.Если нет необходимости или возможности купить все предприятие, бизнесмены или государство покупают какое-то количество акций, что даёт доступ к технологиям.В Германии Китаю принадлежит столько земли, недвижимости, отелей и высокодоходных предприятий, что истерика "зелёных" и либералов по поводу кусочка Гамбургского порта с точки зрения здравой логики необъяснима.Тем более, что речь идёт даже не о части порта, а о части небольшой части. Продать собирались 35 процентов самого маленького из четырех контейнерных терминалов порта."Зелёным" надо просто оглянуться и увидеть, что то, чем они пользуются, на чем ездят, что едят - либо полностью, либо частично произведено Китаем.35 процентов контейнерного терминала - масштаб сделки не очень заметен даже в масштабах Гамбургского порта (это 5-7 процентов портовых мощностей), а не то что Германии.Это, безусловно, просто зацепка для политической борьбы. "Зелёные" давят, обостряя ситуацию.Дело в том, что по опросам общественного мнения, Олаф Шольц сегодня не выиграл бы выборы. Вместо него на место канцлера народ бы избрал... филолога Роберта Хабека, нынче видного лидера партии "зелёных" и министра экономики Германии.Хабек совершенно не прочь стать канцлером. Внешность у него импозантная, мужчина видный. Речи говорит сладкие - как можно за такого не проголосовать?Хабек, писавший ещё десять лет назад стихи и сказки для детей, и не помышлявший о большем, сегодня рассуждает о политике и энергетике страны с невероятным самомнением.В стиле: "мы здесь власть", "Меркель должна извиниться за свою бездумную политику", и так далее. Советует гражданам пересаживаться на велосипеды и задёргивать шторы на окнах. Это верный путь сэкономить энергию, сберечь тепло и пережить зиму!Категорически против обычных "грязных" источников энергии. Только ветер, только небо... в смысле, солнце, водород и другие зелёные фантазии.При этом сам же признаёт, что убытки промышленности Германии только от повышения цен на энергоносители уже в 2022 году составят 60 миллиардов евро. А в 2023 - 100 миллиардов!Мирный атом - прощай!Хабек, так же, как и его коллега Анналена Бербок, был против продления действия атомных электростанций. Шольц провёл это решение буквально этой осенью, воспользовавшись своим правом вынести личное решение.Три оставшихся в Германии работающих атомных энергоблока надо было отключить к 31 декабря этого года. Такой закон был принят ранее, конечно, при активном участии "зелёных".Кажется, любому должно быть понятно, что в условиях тотального дефицита энергии отключать эти блоки сейчас нельзя. Но только не "зелёным".Несмотря на их противодействие, Шольц в приказном порядке продлил работу атомных станций до 15 апреля следующего года.Атомная энергия планомерно изгонялась из Германии, начиная с 2011 года. Авария на Фукусиме произвела сильнейшее впечатление на канцлера Ангелу Меркель. И она, хотя раньше и выступала за атомную энергию, стала её противником.Всё это с восторгом поддерживали "зелёные". По всей стране строились солнечные и ветровые станции, запускались биохимические.Теперь принято новое окончательное решение - 15 апреля 2023 года Германия полностью откажется от "мирного атома". Кстати, другая партия, либералы, требуют наоборот, восстановить атомные станции, в том числе уже закрытые, продлить их работу, вернуть Германии "мирный атом".Всё-таки Шольцу удалось найти временный компромисс, который больше в пользу "зелёных".И сразу же возник новый скандал, уже в ЕС - про те самые 200 миллиардов евро помощи, которые Германия выписала сама себе.Но не обращая внимания на "разьярённого Макрона", Олаф Шольц спешит в Китай.Надо успеть.Но что это всё вообще означает?На поклон к товарищу Си?Одна из австралийских газет уже написала, что это даже как-то не соответствует приличиям. Что это такое? Уж не на поклон ли к руководителю "красного Китая", Си Цзиньпину, мчатся руководители стран Европы?Что ж они так спешат засвидетельствовать своё почтение новому руководителю Китая?И Макрону, и Шольцу не до приличий. Им безразличны выводы каких-то писак в прессе. Речь, кажется, уже идёт о выживании государств Европы. "Зелёные" этого то ли не понимают (образование их руководства позволяет сделать и такой вывод), то ли служат сознательно тем силам, которые мечтают уничтожить сегодняшний порядок дел в Европе.Но руководители стран и большой бизнес, который за ними стоит, всё понимают отлично и пытаются сопротивляться.Да, они, конечно, кинулись бы в Россию. Но в Россию им никак нельзя. "Дядюшка Сэм" будет очень недоволен. Поэтому мчатся в Китай. Гамбург - китайская столицаК сожалению, видимо, для Шольца, с руководящей должности после съезда Китайской Компартии уходит Ли Кэцян, бывший руководитель китайского комсомола.А ведь именно ему Шольц говорил беспрецедентные слова, встречая в Гамбурге. Шольц долгие годы был бургомистром Гамбурга, и встречал в этом качестве высокого китайского гостя."Гамбург - китайская столица Германии!" - сказал Шольц.А Макрон, который уже несколько раз лично посещал Китай и даже подарил товарищу Си живого коня?Он тоже постоянно декларирует свою особую дружбу с Пекином.Летом 2021 года Макрон выступил на саммите НАТО с резким возражением по коммюнике альянса. Поведение Китая тогда было названо "наступательным" и представляющим угрозу для НАТО.Против этого резко выступил Макрон, который заметил, что Пекин "не вторгается в пространство альянса" и предложил "не отвлекать НАТО" этим вопросом.У Франции есть свои важнейшие контракты с Китаем, они касаются искусственного интеллекта и атомной энергии.Рейтинг самого Макрона в стране резко падает из-за "топливного кризиса". Всего 27 процентов французов сейчас считает, что Эммануэль Макрон вообще "может рассуждать здраво", по последним опросам общественного мнения.Совсем недавно Макрон объявил французам, что "закончился период изобилия".Наступает совершенно другой период.И нынешняя осень, зима и даже политическая судьба канцлера и президента зависят от того, долетят ли они до Китая. Конкретнее - позволит ли им долететь Вашингтон.И что им ответит "товарищ Си", Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, китай, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц