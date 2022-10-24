https://ukraina.ru/20221024/1040054902.html

Хитрый план Залужного в подаче журнала The New Yorker

Хитрый план Залужного в подаче журнала The New Yorker - 24.10.2022 Украина.ру

Хитрый план Залужного в подаче журнала The New Yorker

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T02:24

2022-10-24T02:24

2022-10-24T02:24

эксклюзив

украина

сша

спецоперация

валерий залужный

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Со временем начинают всплывать интересные детали военного планирования и подлёдных политических игр вокруг специальной военной операции на Украине. Именно этим вопросам посвящена статья московского корреспондента The New Yorker Джошуа Яффа "Инсайд об американских усилиях по вооружению Украины", вышедшая 24 октября в бумажной версии журнала (в электронной она появилась 17).По словам Яффа, вводные условия перед началом кризиса были такими:- США не рассматривали Украину как серьёзного игрока. Он цитирует Михаила Подоляка, по мнению которого США видели Украину "скорее как один из многих элементов в управлении отношениями с Россией". С большей охотой её использовали для внутриполитических игр в самой Америке (дело "Буризмы").- США не хотели поставлять оружие Украине, опасаясь эскалации отношений с Россией.- США полагали, что в случае крупномасштабного конфликта российская армия действительно возьмёт Киев в 72 часа или немножко позже.Непосредственно накануне СВО ситуация была такая:- Владимир Зеленский не хотел вводить военное положение, не смотря на реальную угрозу начала боевых действий.- Главком Валерий Залужный тщательно скрывал планы обороны от американских партнёров, потому что боялся, что партнёры расскажут Зеленскому, а тот запретит предпринимать оборонительные меры, потому что не хочет вводить военное положение.- Стратегия Залужного состояла в том, чтобы "любой ценой предотвратить захват Киева", а в других областях позволить российским силам зайти как можно глубже, с тем, чтобы перехватить их коммуникации (в точности, как получилось в 1812 году в России).При всей рациональности этого плана "украинцы выиграли от другого фактора, который США не учли: российского высокомерия и дезорганизации".Однако Джозеф Байден уже в первые дни сформулировал стратегические цели США в конфликте:"Во-первых, мы не позволим втянуть нас в войну с Россией"."Во-вторых, нам нужно убедиться, что мы можем выполнить наши обязательства перед НАТО по статье 5" (в смысле – поставки вооружения на Украину не должны происходить за счёт американской армии, в отличие от поведения Макрона, который изымает вооружение из частей, а не со складов)."В-третьих, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя. (…) Мы не хотим видеть Украину побеждённой".При этом США не хотели передавать Украине тяжёлые вооружения. Поставка гаубиц М777 была связана с тем, что украинские войска продолжали сопротивляться, а запасы 152-мм снарядов исчерпались. При этом российское руководство знает о том, как оружие попадет на Украину, но "пока они воздерживаются от нападения на эти [логистические] центры, потому что не хотят войны с НАТО".Также США поставляют Украине разведанные, но не все и не всегда. Иногда они даются по запросу украинской стороны, иногда – по инициативе союзников. "Администрация Байдена также отказалась предоставить конкретные разведданные о местонахождении высокопоставленных российских лиц" (включая генералов). При этом, "украинские силы сами выбирают, по чему бить". Но США не поставляют дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, потому что наводить их можно будет только по американским разведывательным данным, а это означает непосредственное вмешательство в ход боевых действий.Сейчас главная проблема – в возможности применения Россией ядерного оружия для защиты своей территориальной целостности.* * *Общие выводы после прочтения статьи следующие:Во-первых, США приняли решение вложить все силы в Украину уже во время конфликта, что обусловлено неожиданной обороноспособностью Украины и нежеланием вести полномасштабную войну со стороны России.Во-вторых, украинское военное командование не доверяло ни американцам, ни своему собственному политическому руководству. Значит ли это, что Залужный может иметь какие-то политические амбиции непонятно, но Яффа фактически признаёт за украинским главкомом политическую субъектность. Кстати, за Зеленским он тоже её признаёт – в конечном итоге, с новой украинской администрацией у Байдена сложились такие же партнёрские отношения, что и с предыдущей.В-третьих, значительные территориальные успехи ВС РФ на первом этапе войны объясняются тем, что ВСУ и не пытались защищать весь фронт, надеясь удержать Киев и отыграться уже потом.* * *Ну и теперь самое главное – а мы вообще должны доверять Яффа?Обратим внимание на два важных противоречия в его заявлениях.Во-первых, американская разведка докладывает, что Украина падёт через 72 часа или чуть позже, по примеру Афганистана, а Байден ставит цель "добиться успеха на поле боя". Он что, разведсводки не читал? Или в них было написано что-то другое?Яффа это противоречие проигнорировал, хотя его легко было бы снять, более чётко датировав время заявления Байдена (можно возразить, что он ссылается на слова американского чиновника, которые неясно к какому именно времени относятся).Во-вторых, Яффа уверяет, что "Зеленский проявил огромное мужество, оставшись в Киеве". Причём он ссылается только на украинские свидетельства, не ставя их под сомнение, тогда как основная гипотеза состоит в том, что Зеленского на первом этапе не было в Киеве и, возможно даже, на территории Украины. Он об этом не упоминает.Раз он упускает эти противоречия, значит он может что-то упустить и в остальном тексте. Даже не обязательно по злому умыслу – он просто опирается на данные американских источников, которым важно подать информацию именно так, как она подана у Яффа. Ну, например, что США не одобряют конкретные удары HIMERS’ами. Потому что если признать обратное, то встанет вопрос о соучастии США в военных преступлениях (вроде обстрела колонии в Еленовке) и вообще в боевых действиях на территории Украины (чёрт с ним, с этим "международным правом" – это нарушение приказа президента…).Так что вполне вероятно, что часть информации из статьи предназначена для того, чтобы представить США, а отчасти и Украину, в лучшем свете, чем они есть. Мы, например, не верим, что "хитрый план Залужного" включал сдачу Херсона с тем, чтобы потом расстрелять мосты ещё не поставленными HIMERS’ами.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220329/1033640271.html

https://ukraina.ru/20221023/1040054067.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, украина, сша, спецоперация, валерий залужный