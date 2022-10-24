https://ukraina.ru/20221024/1040049974.html
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО - 24.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО
Потенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T06:00
2022-10-24T06:00
2022-10-24T06:00
новости
россия
всу
нато
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039505406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25e1eae6d81774667b031a22cbe5a30a.jpg
Эксперт подчеркнул, что генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.По его словам, в пользу Украины сыргал реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение российскими войсками тактических воздушных десантов в первые месяцы кампании, так как аэродром Гостомель был взят фактически без потерь, добавил специалист.Кроме того, хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039505406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc5cf58d5965c2540896c82645b9a7ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, нато, донбасс, украина
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Донбасс, Украина
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО
Потенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.
По его словам, в пользу Украины сыргал реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.
"В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен", - сказал он.
В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение российскими войсками тактических воздушных десантов в первые месяцы кампании, так как аэродром Гостомель был взят фактически без потерь, добавил специалист.
Кроме того, хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.