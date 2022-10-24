Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО - 24.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО - 24.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО
Потенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T06:00
2022-10-24T06:00
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Эксперт подчеркнул, что генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.По его словам, в пользу Украины сыргал реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение российскими войсками тактических воздушных десантов в первые месяцы кампании, так как аэродром Гостомель был взят фактически без потерь, добавил специалист.Кроме того, хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, нато, донбасс, украина
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Донбасс, Украина

Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО

06:00 24.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор АнтонюкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Потенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.
По его словам, в пользу Украины сыргал реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.
"В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен", - сказал он.
В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение российскими войсками тактических воздушных десантов в первые месяцы кампании, так как аэродром Гостомель был взят фактически без потерь, добавил специалист.
Кроме того, хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.
 
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