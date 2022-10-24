https://ukraina.ru/20221024/1040049974.html

Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО

Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО - 24.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВО

Потенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T06:00

2022-10-24T06:00

2022-10-24T06:00

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Эксперт подчеркнул, что генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.По его словам, в пользу Украины сыргал реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение российскими войсками тактических воздушных десантов в первые месяцы кампании, так как аэродром Гостомель был взят фактически без потерь, добавил специалист.Кроме того, хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, нато, донбасс, украина