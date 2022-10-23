"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте - 23.10.2022 Украина.ру
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"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте - 23.10.2022 Украина.ру
"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он оставался американским президентом, передает 23 октября CNN
2022-10-23T12:39
2022-10-23T12:39
новости
дональд трамп
конфликт
президент
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Трамп сказал об этом, выступая в Техасе перед сторонниками Республиканской партии США. По его словам, действия президента РФ Владимира Путина "были бы другими", потому что он "хорошо его знает".Дональд Трамп занимал должность президента США в 2017-2021 годах, то есть конфликт в Донбассе шел уже несколько лет.Ранее 9 октября во время своего выступления в Неваде Трамп призвал "все стороны украинского конфликта" к немедленным переговорам.
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новости, дональд трамп, конфликт, президент
Новости, Дональд Трамп, конфликт, президент

"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте

12:39 23.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он оставался американским президентом, передает 23 октября CNN
Сейчас у нас конфликт, в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом.
Трамп сказал об этом, выступая в Техасе перед сторонниками Республиканской партии США. По его словам, действия президента РФ Владимира Путина "были бы другими", потому что он "хорошо его знает".
Дональд Трамп занимал должность президента США в 2017-2021 годах, то есть конфликт в Донбассе шел уже несколько лет.
Ранее 9 октября во время своего выступления в Неваде Трамп призвал "все стороны украинского конфликта" к немедленным переговорам.
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20 октября, 07:24
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НовостиДональд Трампконфликтпрезидент
 
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Заголовок открываемого материала
12:39"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
12:20Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
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