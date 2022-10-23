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"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте - 23.10.2022 Украина.ру
"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он оставался американским президентом, передает 23 октября CNN
2022-10-23T12:39
2022-10-23T12:39
2022-10-23T12:39
новости
дональд трамп
конфликт
президент
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Трамп сказал об этом, выступая в Техасе перед сторонниками Республиканской партии США. По его словам, действия президента РФ Владимира Путина "были бы другими", потому что он "хорошо его знает".Дональд Трамп занимал должность президента США в 2017-2021 годах, то есть конфликт в Донбассе шел уже несколько лет.Ранее 9 октября во время своего выступления в Неваде Трамп призвал "все стороны украинского конфликта" к немедленным переговорам.
https://ukraina.ru/20221020/1039931344.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, конфликт, президент
"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он оставался американским президентом, передает 23 октября CNN