https://ukraina.ru/20221023/1040048817.html

"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте

"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте - 23.10.2022 Украина.ру

"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он оставался американским президентом, передает 23 октября CNN

2022-10-23T12:39

2022-10-23T12:39

2022-10-23T12:39

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Трамп сказал об этом, выступая в Техасе перед сторонниками Республиканской партии США. По его словам, действия президента РФ Владимира Путина "были бы другими", потому что он "хорошо его знает".Дональд Трамп занимал должность президента США в 2017-2021 годах, то есть конфликт в Донбассе шел уже несколько лет.Ранее 9 октября во время своего выступления в Неваде Трамп призвал "все стороны украинского конфликта" к немедленным переговорам.

https://ukraina.ru/20221020/1039931344.html

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новости, дональд трамп, конфликт, президент