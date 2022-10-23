Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября - 23.10.2022 Украина.ру
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Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября - 23.10.2022 Украина.ру
Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
Вооружённые силы Украины продолжают артиллерийский террор в отношении приграничных регионов России. Врач рассказал, что раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую
2022-10-23T12:18
2022-10-23T12:18
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 67 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Новоселовка, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской район), Красный Партизан, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Докучаевск."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в ранее освобожденной Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Егоровке", - сообщило представительство.Повреждены 7 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Утром украинцы продолжили обстрел."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) городов республики - город Донецк: Куйбышевский район: ул. Миргородская, 97, 99 – частные жилые дома; также повреждены линии электропередач; Кировский район: ул. Петровского, 51 - МБОУ "Школа № 76 Донецка"; ул. Петровского, 66 - Межшкольный учебно-производственный комбинат", - сообщило представительство.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли населённые пункты Запорожское, Рубежное, Попасная и Сватово с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив 12 ракет."В результате обстрелов: в населённом пункте Запорожское повреждено 8 одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тыс. абонентов; в населённом пункте Сватово разрушен один жилой дом", - сообщил Филипоненко.Утром обстрел продолжился."С начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Сватово, Золотое и Новоайдар с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет", - рассказал Филипоненко.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в воскресенье, 23 октября, ВСУ обстреляли Энергодар."Сегодня в воскресное утро террористы ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС. На данный момент зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777", - заявил Рогов.При этом он указал, что сообщений о пострадавших не поступало, а информация о разрушениях и причинённом ущербе уточняется."Всего за сутки боевики ВСУ нанесли по городу и его окрестностям свыше 40 ударов", - рассказал Рогов.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отражённых атаках ВСУ."На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. Укровермахт несёт очень большие потери в живой силе и технике", - заявил Стремоусов.Он также сообщил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.Просьба раненых бойцовРаненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА "Новости" один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР."Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", - рассказал врач.Также собеседник агентства отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, их чаще всего эвакуируют, так как любое ранение нуждается в лечении и терапии."Бывают и небольшие, это, как правило, с не очень обширными ранениями, которые мы можем допустить, чтобы вернуться, но чаще всего, конечно, мы эвакуируем, потому что любое ранение нуждается в лечении, хоть и краткосрочном, но лечении, перевязках, антибиотиках и терапии", - сообщил хирург.Тем временем заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко предложил организовать на официальных информационных ресурсах регионов округа навигатор мер поддержки мобилизованных и их семей.Реализацию мер поддержки жителей ПФО, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам Чернышенко обсудил на рабочей встрече с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым."Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона. Мы благодарны губернаторам, которые смогли оперативно эти вопросы решить", - заявил Чернышенко.В свою очередь приволжский полпред отметил, что регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией.Вице-премьер и полпред президента в ПФО также обсудили работу горячей линии 122 в регионах округа и сервисов на портале Госуслуг, созданных для отработки обращений в рамках частичной мобилизации.
https://ukraina.ru/20221023/1040044863.html
https://ukraina.ru/20221022/1040039023.html
https://ukraina.ru/20221022/1040037596.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября

12:18 23.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкархивное фото
архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Вооружённые силы Украины продолжают артиллерийский террор в отношении приграничных регионов России. Врач рассказал, что раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 67 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Новоселовка, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской район), Красный Партизан, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Докучаевск.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в ранее освобожденной Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Егоровке", - сообщило представительство.
Повреждены 7 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
задержание Вячеслава Богуслаева - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
10:00
Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октябряВ Запорожье задержали президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. РИА Новости со ссылкой на источники сообщило о подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как американцы и британцы планировали операции на Украине
Утром украинцы продолжили обстрел.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) городов республики - город Донецк: Куйбышевский район: ул. Миргородская, 97, 99 – частные жилые дома; также повреждены линии электропередач; Кировский район: ул. Петровского, 51 - МБОУ "Школа № 76 Донецка"; ул. Петровского, 66 - Межшкольный учебно-производственный комбинат", - сообщило представительство.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли населённые пункты Запорожское, Рубежное, Попасная и Сватово с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив 12 ракет.
"В результате обстрелов: в населённом пункте Запорожское повреждено 8 одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тыс. абонентов; в населённом пункте Сватово разрушен один жилой дом", - сообщил Филипоненко.
Утром обстрел продолжился.
"С начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Сватово, Золотое и Новоайдар с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет", - рассказал Филипоненко.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в воскресенье, 23 октября, ВСУ обстреляли Энергодар.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 19:00
Эвакуация из Херсона. Итоги 22 октября на УкраинеВласти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона. В Крыму начали выдавать выплаты, а в Краснодарском крае - жилищные сертификаты переселенцам из Херсона и области
"Сегодня в воскресное утро террористы ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС. На данный момент зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777", - заявил Рогов.
При этом он указал, что сообщений о пострадавших не поступало, а информация о разрушениях и причинённом ущербе уточняется.

"Всего за сутки боевики ВСУ нанесли по городу и его окрестностям свыше 40 ударов", - рассказал Рогов.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отражённых атаках ВСУ.
"На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. Укровермахт несёт очень большие потери в живой силе и технике", - заявил Стремоусов.
Он также сообщил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Просьба раненых бойцов
Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА "Новости" один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР.
"Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", - рассказал врач.
последствия обстрела ВСУ Мурома - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 16:10
Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октябряХерсонские власти призвали жителей незамедлительно покинуть город. ВСУ нанесли новый удар по Щебекино, погибли два человека
Также собеседник агентства отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, их чаще всего эвакуируют, так как любое ранение нуждается в лечении и терапии.
"Бывают и небольшие, это, как правило, с не очень обширными ранениями, которые мы можем допустить, чтобы вернуться, но чаще всего, конечно, мы эвакуируем, потому что любое ранение нуждается в лечении, хоть и краткосрочном, но лечении, перевязках, антибиотиках и терапии", - сообщил хирург.
Тем временем заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко предложил организовать на официальных информационных ресурсах регионов округа навигатор мер поддержки мобилизованных и их семей.
Реализацию мер поддержки жителей ПФО, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам Чернышенко обсудил на рабочей встрече с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым.
"Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона. Мы благодарны губернаторам, которые смогли оперативно эти вопросы решить", - заявил Чернышенко.
В свою очередь приволжский полпред отметил, что регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией.
Вице-премьер и полпред президента в ПФО также обсудили работу горячей линии 122 в регионах округа и сервисов на портале Госуслуг, созданных для отработки обращений в рамках частичной мобилизации.
 
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