За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич" - 23.10.2022 Украина.ру
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За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич" - 23.10.2022 Украина.ру
За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
Пресс-служба СБУ 23 октября подтвердила задержание президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева
2022-10-23T10:30
2022-10-23T10:30
новости
мотор сич
запорожье
сбу
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Богуслаева подозревают по двум статьям:"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и, по версии СБУ, продукция завода попадала в ВС РФ (для производства и ремонта ударных вертолетов) через страны-посредники в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке.Предприятие не раз попадало в скандалы из-за китайских инвестиций. Финансовые эксперты объясняют, что Пекин был заинтересован в заводе, также как и в Николаевском судостроительном.24 марта 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич". МИД КНР потребовал от Киева учесть интересы китайских инвесторов, которые подали в суд на Зеленского.
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новости, мотор сич, запорожье, сбу
Новости, мотор сич, Запорожье, СБУ

За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"

10:30 23.10.2022
 
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Пресс-служба СБУ 23 октября подтвердила задержание президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для России.
Богуслаева подозревают по двум статьям:
  • - ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
  • - ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и, по версии СБУ, продукция завода попадала в ВС РФ (для производства и ремонта ударных вертолетов) через страны-посредники в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Предприятие не раз попадало в скандалы из-за китайских инвестиций. Финансовые эксперты объясняют, что Пекин был заинтересован в заводе, также как и в Николаевском судостроительном.
24 марта 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич". МИД КНР потребовал от Киева учесть интересы китайских инвесторов, которые подали в суд на Зеленского.
Открытое акционерное общество Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Военный эксперт объяснил, будут ли ВСУ запираться в «Мотор Сичи», когда начнется штурм Запорожья«Мотор Сич» — это крупный объект, но там нет серьезных катакомб и подвалов, как в «Азовстали». Для того, чтобы запереться и организовать эшелонированную оборону, больше подходит «Криворожсталь». Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
Новостимотор сичЗапорожьеСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
10:37Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
10:30За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
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