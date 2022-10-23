За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
Пресс-служба СБУ 23 октября подтвердила задержание президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для России.
Богуслаева подозревают по двум статьям:
- —- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
- —- ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и, по версии СБУ, продукция завода попадала в ВС РФ (для производства и ремонта ударных вертолетов) через страны-посредники в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Предприятие не раз попадало в скандалы из-за китайских инвестиций. Финансовые эксперты объясняют, что Пекин был заинтересован в заводе, также как и в Николаевском судостроительном.
24 марта 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич". МИД КНР потребовал от Киева учесть интересы китайских инвесторов, которые подали в суд на Зеленского.
31 мая, 08:00Военный эксперт объяснил, будут ли ВСУ запираться в «Мотор Сичи», когда начнется штурм Запорожья«Мотор Сич» — это крупный объект, но там нет серьезных катакомб и подвалов, как в «Азовстали». Для того, чтобы запереться и организовать эшелонированную оборону, больше подходит «Криворожсталь». Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру