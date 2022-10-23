За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"

Военный эксперт объяснил, будут ли ВСУ запираться в «Мотор Сичи», когда начнется штурм Запорожья «Мотор Сич» — это крупный объект, но там нет серьезных катакомб и подвалов, как в «Азовстали». Для того, чтобы запереться и организовать эшелонированную оборону, больше подходит «Криворожсталь». Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру