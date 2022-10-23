https://ukraina.ru/20221023/1040002381.html

Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине

Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине

Все постсоветские страны проходят проверку на прочность и должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру

2022-10-23T04:30

2022-10-23T04:30

2022-10-23T04:30

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По его словам, сейчас все организации и сообщества, "типа ОДКБ, проходят проверку на прочность", но России не нужна пока помощь этих государств.По его мнению, постсоветским дружественным республикам необходимо поддерживать друг друга "и не попадаться на удочку Запада, на которую "клюнула" по полной Украина".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, постсоветское пространство