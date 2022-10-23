Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Все постсоветские страны проходят проверку на прочность и должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
По его словам, сейчас все организации и сообщества, "типа ОДКБ, проходят проверку на прочность", но России не нужна пока помощь этих государств.
Однако самое важное – все постсоветские страны должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты. Государства СНГ должны ясно понимать: Россия – это центр силы, установка, которая держит плазму постсоветского пространства в магнитном поле.
По его мнению, постсоветским дружественным республикам необходимо поддерживать друг друга "и не попадаться на удочку Запада, на которую "клюнула" по полной Украина".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.