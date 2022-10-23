Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
Все постсоветские страны проходят проверку на прочность и должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-23T04:30
2022-10-23T04:30
новости
россия
украина
постсоветское пространство
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По его словам, сейчас все организации и сообщества, "типа ОДКБ, проходят проверку на прочность", но России не нужна пока помощь этих государств.По его мнению, постсоветским дружественным республикам необходимо поддерживать друг друга "и не попадаться на удочку Запада, на которую "клюнула" по полной Украина".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html
Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, постсоветское пространство
Новости, Россия, Украина, постсоветское пространство

Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине

04:30 23.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Все постсоветские страны проходят проверку на прочность и должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
По его словам, сейчас все организации и сообщества, "типа ОДКБ, проходят проверку на прочность", но России не нужна пока помощь этих государств.
Однако самое важное – все постсоветские страны должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты. Государства СНГ должны ясно понимать: Россия – это центр силы, установка, которая держит плазму постсоветского пространства в магнитном поле.
Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
По его мнению, постсоветским дружественным республикам необходимо поддерживать друг друга "и не попадаться на удочку Запада, на которую "клюнула" по полной Украина".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
21 октября, 08:57
Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
 
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