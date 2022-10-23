https://ukraina.ru/20221023/1040000953.html

Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России

Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России - 23.10.2022 Украина.ру

Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России

В условиях антироссийских санкций и высоких цен на газ "Турецкий поток" становится очень важным для экономики России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

2022-10-23T05:15

2022-10-23T05:15

2022-10-23T05:15

новости

игорь юшков

газпром

турецкий поток

европа

сербия

венгрия

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Он отметил, что в настоящее время налоговая нагрузка на "Газпром" возрастает и компания становится всё более важным источником наполнения российского бюджета.Он подверг критике звучащие в России мнения о желательности прекращения всяких поставок российского газа в Европу.Он также указал, что по "Турецкому потоку" российский газ поступает, среди других стран Европы, в Сербию и Венгрию, отношения с которыми у России лучше, чем с их соседями. Полное прекращение поставок в Европу сейчас не в российских интересах, подытожил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210731/1031971663.html

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новости, игорь юшков, газпром, турецкий поток, европа, сербия, венгрия