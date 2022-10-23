Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
В условиях антироссийских санкций и высоких цен на газ "Турецкий поток" становится очень важным для экономики России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он отметил, что в настоящее время налоговая нагрузка на "Газпром" возрастает и компания становится всё более важным источником наполнения российского бюджета.
Он подверг критике звучащие в России мнения о желательности прекращения всяких поставок российского газа в Европу.
Мы более 50 лет торгуем газом потому, что всем выгодно. Мы продаём газ и получаем деньги, они получают конкурентоспособный товар
Он также указал, что по "Турецкому потоку" российский газ поступает, среди других стран Европы, в Сербию и Венгрию, отношения с которыми у России лучше, чем с их соседями. Полное прекращение поставок в Европу сейчас не в российских интересах, подытожил он.
31 июля 2021, 16:46С них взятки гладки. Марунич о том, какой ущерб «Турецкий поток» нанес Украине«Турецкий поток» уже нанес украинской газотранспортной системе существенный ущерб. Он изъял весь транзит газа в Турцию, Болгарию и Грецию, практически весь транзит в Румынию, а с октября — и в Венгрию. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.