Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040000953.html
Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России - 23.10.2022 Украина.ру
Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
В условиях антироссийских санкций и высоких цен на газ "Турецкий поток" становится очень важным для экономики России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-23T05:15
2022-10-23T05:15
новости
игорь юшков
газпром
турецкий поток
европа
сербия
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102180/08/1021800826_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_fc792daae9f985559cfa5c92770b1592.jpg
Он отметил, что в настоящее время налоговая нагрузка на "Газпром" возрастает и компания становится всё более важным источником наполнения российского бюджета.Он подверг критике звучащие в России мнения о желательности прекращения всяких поставок российского газа в Европу.Он также указал, что по "Турецкому потоку" российский газ поступает, среди других стран Европы, в Сербию и Венгрию, отношения с которыми у России лучше, чем с их соседями. Полное прекращение поставок в Европу сейчас не в российских интересах, подытожил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20210731/1031971663.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102180/08/1021800826_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_df9b457bd3157bfb4afaca39035f94d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь юшков, газпром, турецкий поток, европа, сербия, венгрия
Новости, Игорь Юшков, Газпром, турецкий поток, Европа, Сербия, Венгрия

Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России

05:15 23.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
В условиях антироссийских санкций и высоких цен на газ "Турецкий поток" становится очень важным для экономики России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он отметил, что в настоящее время налоговая нагрузка на "Газпром" возрастает и компания становится всё более важным источником наполнения российского бюджета.
Он подверг критике звучащие в России мнения о желательности прекращения всяких поставок российского газа в Европу.

Мы более 50 лет торгуем газом потому, что всем выгодно. Мы продаём газ и получаем деньги, они получают конкурентоспособный товар

Он также указал, что по "Турецкому потоку" российский газ поступает, среди других стран Европы, в Сербию и Венгрию, отношения с которыми у России лучше, чем с их соседями. Полное прекращение поставок в Европу сейчас не в российских интересах, подытожил он.
Дмитрий Марунич
31 июля 2021, 16:46
С них взятки гладки. Марунич о том, какой ущерб «Турецкий поток» нанес Украине«Турецкий поток» уже нанес украинской газотранспортной системе существенный ущерб. Он изъял весь транзит газа в Турцию, Болгарию и Грецию, практически весь транзит в Румынию, а с октября — и в Венгрию. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковГазпромтурецкий потокЕвропаСербияВенгрия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
05:30"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
05:15Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
05:00"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
04:30Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
04:15"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
00:58"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
23:52Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
22:48Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели
22:21Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова
20:43Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю
20:14Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город
20:09На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
19:00Эвакуация из Херсона. Итоги 22 октября на Украине
18:19В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
17:58Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
17:40В Белгородской области комбайн наехал на мину
16:50ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
Лента новостейМолния