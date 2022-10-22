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Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны - 22.10.2022 Украина.ру
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
Необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
2022-10-22T12:47
2022-10-22T12:47
2022-10-22T12:47
новости
германия
олаф шольц
война
украина
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией на территории Украины. Необдуманные шаги могут привести к мировой войне, заявил он в интервью немецким журналистам. В то ждет время Шольц согласен с позицией США о поддержке Киева. После Вашингтона Берлин, по его словам, находится на втором месте сторонников украинских властей. Германия помогает Украине финансово, гуманитарно и поставками оружия. 25 октября в Берлине состоится конференция стран G7. Участники мероприятия обсудят финансовую помощь Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже попросил власти Евросоюза перевести как можно быстрее 9 млрд евро - иначе жители Украины останутся без зарплат и пенсий. Однако из этой суммы под вопросом остаются 3 млрд евро. Немецкие власти предполагают, что эти деньги нужно выделить в качестве гранта, а не в кредит.
https://ukraina.ru/20221022/1040032812.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, война, украина
Новости, Германия, Олаф Шольц, война, Украина
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
Необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией на территории Украины. Необдуманные шаги могут привести к мировой войне, заявил он в интервью немецким журналистам.
"Не должно быть прямого конфликта между Россией и НАТО", - сказал Шольц.
В то ждет время Шольц согласен с позицией США о поддержке Киева. После Вашингтона Берлин, по его словам, находится на втором месте сторонников украинских властей. Германия помогает Украине финансово, гуманитарно и поставками оружия.
25 октября в Берлине состоится конференция стран G7. Участники мероприятия обсудят финансовую помощь Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже попросил власти Евросоюза перевести как можно быстрее 9 млрд евро - иначе жители Украины останутся без зарплат и пенсий. Однако из этой суммы под вопросом остаются 3 млрд евро. Немецкие власти предполагают, что эти деньги нужно выделить в качестве гранта, а не в кредит.