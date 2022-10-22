https://ukraina.ru/20221022/1040033600.html

Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны

Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны - 22.10.2022 Украина.ру

Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны

Необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag

2022-10-22T12:47

2022-10-22T12:47

2022-10-22T12:47

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олаф шольц

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией на территории Украины. Необдуманные шаги могут привести к мировой войне, заявил он в интервью немецким журналистам. В то ждет время Шольц согласен с позицией США о поддержке Киева. После Вашингтона Берлин, по его словам, находится на втором месте сторонников украинских властей. Германия помогает Украине финансово, гуманитарно и поставками оружия. 25 октября в Берлине состоится конференция стран G7. Участники мероприятия обсудят финансовую помощь Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже попросил власти Евросоюза перевести как можно быстрее 9 млрд евро - иначе жители Украины останутся без зарплат и пенсий. Однако из этой суммы под вопросом остаются 3 млрд евро. Немецкие власти предполагают, что эти деньги нужно выделить в качестве гранта, а не в кредит.

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новости, германия, олаф шольц, война, украина