Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040033600.html
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны - 22.10.2022 Украина.ру
Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
Необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
2022-10-22T12:47
2022-10-22T12:47
новости
германия
олаф шольц
война
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_23d68cb1068fde7f8c660dd4f16f5874.jpg
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией на территории Украины. Необдуманные шаги могут привести к мировой войне, заявил он в интервью немецким журналистам. В то ждет время Шольц согласен с позицией США о поддержке Киева. После Вашингтона Берлин, по его словам, находится на втором месте сторонников украинских властей. Германия помогает Украине финансово, гуманитарно и поставками оружия. 25 октября в Берлине состоится конференция стран G7. Участники мероприятия обсудят финансовую помощь Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже попросил власти Евросоюза перевести как можно быстрее 9 млрд евро - иначе жители Украины останутся без зарплат и пенсий. Однако из этой суммы под вопросом остаются 3 млрд евро. Немецкие власти предполагают, что эти деньги нужно выделить в качестве гранта, а не в кредит.
https://ukraina.ru/20221022/1040032812.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_f200278090bf788088c6a110aaf2d9cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, олаф шольц, война, украина
Новости, Германия, Олаф Шольц, война, Украина

Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны

12:47 22.10.2022
 
© president.gov.uaканцлер Германии Олаф Шольц
канцлер Германии Олаф Шольц
© president.gov.ua
Читать в
Необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией на территории Украины. Необдуманные шаги могут привести к мировой войне, заявил он в интервью немецким журналистам.
"Не должно быть прямого конфликта между Россией и НАТО", - сказал Шольц.
В то ждет время Шольц согласен с позицией США о поддержке Киева. После Вашингтона Берлин, по его словам, находится на втором месте сторонников украинских властей. Германия помогает Украине финансово, гуманитарно и поставками оружия.
25 октября в Берлине состоится конференция стран G7. Участники мероприятия обсудят финансовую помощь Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже попросил власти Евросоюза перевести как можно быстрее 9 млрд евро - иначе жители Украины останутся без зарплат и пенсий. Однако из этой суммы под вопросом остаются 3 млрд евро. Немецкие власти предполагают, что эти деньги нужно выделить в качестве гранта, а не в кредит.
Шмыгаль аудит
12:05
Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплатыУкраинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
 
НовостиГерманияОлаф ШольцвойнаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
13:05"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
12:47Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
12:36Неугодные певицы и песни культурного подполья. Чем живет украинская популярная музыка?
12:24"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины
12:05Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
12:00Обстрелы, критическая ситуация в энергетике Главное на Украине на 12:00 22 октября
11:47"Пока страна тонет в крови, зарабатывают спекулянты". Что происходит с западными деньгами на Украине
11:35"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют Киев
11:04Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ
10:51Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
10:41Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц
10:35Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
10:21"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
10:09Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
10:05В России расширили санкции против резидентов Украины
09:54Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости
09:50"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
09:40В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
09:28Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС
Лента новостейМолния