"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины - 22.10.2022 Украина.ру
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"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины
"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины - 22.10.2022 Украина.ру
"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины
В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины, сообщили в пресс-службе компании 22 октября
2022-10-22T12:24
2022-10-22T12:24
новости
укрэнерго
удар
электроснабжение
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Сотрудники украинской компании "Укрэнерго" оценили масштабы ударов 22 октября по объектам критической инфраструктуры страны. Ущерб, заявили в компании, может превысить результаты обстрелов 10-12 октября. "Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - уточнили в "Укрэнерго". На Украине ограничили электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сообщается об отключениях в оккупированной Киевом части Запорожской области России.
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новости, укрэнерго, удар, электроснабжение
Новости, Укрэнерго, удар, электроснабжение

"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины

12:24 22.10.2022
 
© мэр Львова Андрей СадовойЛьвов без электричества
Львов без электричества
© мэр Львова Андрей Садовой
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В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины, сообщили в пресс-службе компании 22 октября
Сотрудники украинской компании "Укрэнерго" оценили масштабы ударов 22 октября по объектам критической инфраструктуры страны. Ущерб, заявили в компании, может превысить результаты обстрелов 10-12 октября.
"Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - уточнили в "Укрэнерго".
На Украине ограничили электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сообщается об отключениях в оккупированной Киевом части Запорожской области России.
Последствия обстрела Новоазовского района ДНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:50
"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях УкраиныВ четырех регионах Украины ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
 
НовостиУкрэнергоударэлектроснабжение
 
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