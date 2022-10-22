https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html

"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины

"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины - 22.10.2022 Украина.ру

"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины

В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины, сообщили в пресс-службе компании 22 октября

2022-10-22T12:24

2022-10-22T12:24

2022-10-22T12:24

новости

укрэнерго

удар

электроснабжение

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Сотрудники украинской компании "Укрэнерго" оценили масштабы ударов 22 октября по объектам критической инфраструктуры страны. Ущерб, заявили в компании, может превысить результаты обстрелов 10-12 октября. "Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - уточнили в "Укрэнерго". На Украине ограничили электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сообщается об отключениях в оккупированной Киевом части Запорожской области России.

https://ukraina.ru/20221022/1040029851.html

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новости, укрэнерго, удар, электроснабжение