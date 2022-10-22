https://ukraina.ru/20221022/1040032343.html

Обстрелы, критическая ситуация в энергетике Главное на Украине на 12:00 22 октября

Обстрелы, критическая ситуация в энергетике Главное на Украине на 12:00 22 октября - 22.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, критическая ситуация в энергетике Главное на Украине на 12:00 22 октября

ВСУ продолжают обстрелы приграничных регионов России. На Украине заявили о критической ситуации в энергетике

2022-10-22T12:00

2022-10-22T12:00

2022-10-22T12:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 44 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Повреждены 11 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное, Лисичанск и Троицкое с применением американских РСЗО М142 HIMARS, выпустив 6 ракет и артиллерийского орудия 155 мм, выпустив 9 снарядов."В результате обстрелов: в населённом пункте Рубежное повреждено 4 жилых дома, гаражный кооператив, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители г. Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов; в населённом пункте Троицкое повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тыс. абонентов", - заявил Филипоненко.Также ВСУ пытались наступать в Херсонской области, однако эти попытки были отбиты.Кроме того, ВСУ обстреливали и Запорожскую область. Помимо этого украинские военные прибегают к диверсиям. Утром 22 октября РИА "Новости" сообщило о том, что один из бывших командиров украинской теробороны города Энергодара Виталий Деменко заявил агентству, что добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам и отказался участвовать в диверсиях против мирного населения.Как рассказал сам Деменко, он и его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призывал устраивать диверсии."Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет", - пояснил собеседник агентства.Во избежание проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам."Я информацию по всем дал и их задержали, нашли оружие и изъяли... Я осознал, что спецоперация - это лучший вариант, и что войны и кровопролития не нужно", - признался он.По его словам, население Украины было зомбировано через средства пропаганды и не знало правды о происходящем."Я слышу постоянно прилёты эти, взрывы... А куда? По городу? По человеку, который с собакой вышел погулять, или ребенок, рядом с которым прилетело, он испугался и четыре дня не ест", - добавил он.Также в ходе специальных мероприятий был задержан другой боевик теробороны Энергодара - Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74. Он рассказал, что в феврале ему выдали оружие для участия в боевых действиях.После освобождения Энергодара российскими войсками он корректировал артиллерийский огонь украинских формировний по жилому кварталу, причем в котором находилась его собственная квартира."Было около четырёх прилётов... Горел наш двор, машины, стоянки, и в первом подъезде был также прилет. Я это все снял на свой телефон для дальнейшей передачи вооружённым силам Украины, чтобы они наносили удары по моим корректировкам", - признался задержанный.Он также добавил, что не знает теперь как смотреть своим соседям в глаза.Кризис в энергетикеГрафик отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец."В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света... Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", - написал Табурец в своём телеграм-канале.При этом чиновник не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражен объект энергетической инфраструктуры, однако ранее власти соседней Кировоградской области сообщили о поражении двух таких объектов в своем регионе, в том числе в Голованевском районе, недалеко от города Умань Черкасской области.Кроме того, о поражении объекта критической инфраструктуры поражён в Ровно на западной Украине, сообщил мэр города Александр Третьяк."Есть прилёты по объекту критической инфраструктуры города... Энергетики работают над восстановлением электроэнергии", - сообщил Третьяк.Без электроснабжения остался и Хмельницкий."Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - сообщил Хмельницкий горсовет в 09:11.В национальном операторе "Укрэнерго" сообщили, что из-за критического увеличения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях вынужденно дали команду на временное ограничение потребления в этих регионах."Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий", - сообщили в компании-операторы.В "Укрэнерго" напомнили, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.В свою очередь в монополисте железнодорожных перевозок "Укрзализныце" заявили, что задействовали резервные тепловозы. Также сообщается о задержке движения поездов. В частности, среди 55 поездов, которые сейчас в пути. С задержкой на полчаса следуют рейсы: №81 Киев — Ужгород; №1 Харьков — Ивано-Франковск; №119 Запорожье — Львов; №755 Киев — Луцк.В "Укрзализныце" напомнили, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги, разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чём сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.

https://ukraina.ru/20221022/1040030350.html

https://ukraina.ru/20221021/1040023268.html

https://ukraina.ru/20221021/1040014660.html

https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники