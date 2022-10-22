https://ukraina.ru/20221022/1040031435.html
Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ
Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ - 22.10.2022 Украина.ру
Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ
В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
2022-10-22T11:04
2022-10-22T11:04
2022-10-22T11:04
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рсзо
арктика
россия
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"Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.Ранее на базе двухзвенных тягачей для арктических войск были созданы версии зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Панцирь". Эти машины демонстрировались, в частности, на парадах Победы на Красной площади.В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В апреле глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны.
https://ukraina.ru/20220915/1038725484.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рсзо, арктика, россия
Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ
В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.
Ранее на базе двухзвенных тягачей для арктических войск были созданы версии зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Панцирь". Эти машины демонстрировались, в частности, на парадах Победы на Красной площади.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В апреле глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны.