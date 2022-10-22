https://ukraina.ru/20221022/1040031435.html

Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ

Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ - 22.10.2022 Украина.ру

Россия создает РСЗО для войны в Арктике - СМИ

В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

2022-10-22T11:04

2022-10-22T11:04

2022-10-22T11:04

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"Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.Ранее на базе двухзвенных тягачей для арктических войск были созданы версии зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Панцирь". Эти машины демонстрировались, в частности, на парадах Победы на Красной площади.В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В апреле глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны.

https://ukraina.ru/20220915/1038725484.html

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новости, рсзо, арктика, россия