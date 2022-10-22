https://ukraina.ru/20221022/1040030350.html
Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября - 22.10.2022 Украина.ру
Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
Сын российского бизнесмена Михаила Фридмана Александр Ожельский заявил, что считает себя украинцем. США перебросили в Польшу десантную дивизию, её командир заявил о готовности выдвинуться на Украину. Власти Херсона сообщили об отражении украинского наступления
2022-10-22T10:09
2022-10-22T10:09
2022-10-22T10:09
эксклюзив
хроники
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Ожельский назвал несправедливыми санкции, которые были введены в отношении него, так как он покинул Россию 24 февраля, участвовал в проукраинских митингах и считает себя украинцем."Не могу поверить, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком. Я считаю себя украинцем. У меня там родные, я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не могу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это вообще возможно. Я надеюсь, что мир меня услышит", - заявил Ожельский.Он также заявил, что больше не планирует возвращаться в Россию, так как "ценит свободу"."Я не понимаю, почему это происходит и почему всё, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", – сказал он, добавив, что сейчас живет в арендованной квартире в Дубае.Он призвал отменить украинские санкции в отношении него.Ожельский — сын уроженца Львова, российского бизнесмена, основателя, совладельца и председателя правления консорциума "Альфа-групп", бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Последний принимал активное участие в жизни Украины. Так, в 2011 году он основал ежегодный фестиваль Alfa Jazz Fest. В 2016 годуФридмана российские СМИ относили к Семибанкирщине — группе влиятельных российских олигархов, объединившихся для поддержки первого президента РФ Бориса Ельцина. Сам термин Семибанкирщина был впервые использован журналистом Андреем Фадиным в 1996 году в статье "Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины". При этом список банкиров был основан на интервью Бориса Березовского изданию Financial Times, в котором тот назвал имена семи человек, контролирующих более 50% российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших внутриполитических решений в России.Примечательно, что слово Семибанкирщина позже использовал и писатель Александр Солженицын в своём произведении "Россия в обвале".Ранее, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов, в частности - Михаил Фридман и его семья.Примечательно, что в отношении одного российского бизнесмена — Романа Абрамовича — санкции вводятся с отсрочкой: рядом с его фамилией в санкционном списке стоит пометка "санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших".Дивизия десанта в помощь УкраинеСоединённые Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, сообщил телеканал CBS News."101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — сообщил канал.При этом канал заявил о том, что командир дивизии заявил о готовности к выступлению на территорию Украины."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечалось в сообщении.По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой лёгкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.В то же время, ранее США заявляли, что не планируют передавать авиацию и ПВО Украине. Однако позже позиция Вашингтона изменилась.Примечательно также, что сержант армии США, ныне тренирующий ВСУ, Александр Святов у себя в телеграм-канале опубликовал обложку учебника рейнджеров армии США."Интрига. Обещают на 24.10.2022", - подписал обложку Святов.При этом ранее он выкладывал электронную версию этого учебника, т.о. речь может идти не о публикации, а о прибытии на Украину американских военных.Также 21 октября стало известно о стягивании к границам Союзного государства подразделений армий Польши и Литвы. Так, в сети распространилось видео направляющихся к границе с Белоруссией польских танков.При этом ранее военные Белоруссии информировали, что Польша наращивает силы на рубежах.Так, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что под видом борьбы с миграционными потоками Польша уже разместила у границ три своих воинских соединения."Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Республики Беларусь", - заявил министр.Также появились видео литовских военных у границы с Белоруссией.Отражение атакиОбстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.Он отметил, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ukraina.ru/20221021/1040023268.html
https://ukraina.ru/20221021/1040014660.html
https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники
Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
Сын российского бизнесмена Михаила Фридмана Александр Ожельский заявил, что считает себя украинцем. США перебросили в Польшу десантную дивизию, её командир заявил о готовности выдвинуться на Украину. Власти Херсона сообщили об отражении украинского наступления
Ожельский назвал несправедливыми санкции, которые были введены в отношении него, так как он покинул Россию 24 февраля, участвовал в проукраинских митингах и считает себя украинцем.
"Не могу поверить, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком. Я считаю себя украинцем. У меня там родные, я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не могу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это вообще возможно. Я надеюсь, что мир меня услышит", - заявил Ожельский.
Он также заявил, что больше не планирует возвращаться в Россию, так как "ценит свободу".
"Я не понимаю, почему это происходит и почему всё, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", – сказал он, добавив, что сейчас живет в арендованной квартире в Дубае.
Он призвал отменить украинские санкции в отношении него.
Ожельский — сын уроженца Львова, российского бизнесмена, основателя, совладельца и председателя правления консорциума "Альфа-групп", бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Последний принимал активное участие в жизни Украины. Так, в 2011 году он основал ежегодный фестиваль Alfa Jazz Fest. В 2016 году
Фридмана российские СМИ относили к Семибанкирщине — группе влиятельных российских олигархов, объединившихся для поддержки первого президента РФ Бориса Ельцина. Сам термин Семибанкирщина был впервые использован журналистом Андреем Фадиным в 1996 году в статье "Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины". При этом список банкиров был основан на интервью Бориса Березовского изданию Financial Times, в котором тот назвал имена семи человек, контролирующих более 50% российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших внутриполитических решений в России.
Примечательно, что слово Семибанкирщина позже использовал и писатель Александр Солженицын в своём произведении "Россия в обвале".
Ранее, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов, в частности - Михаил Фридман и его семья.
Примечательно, что в отношении одного российского бизнесмена — Романа Абрамовича — санкции вводятся с отсрочкой: рядом с его фамилией в санкционном списке стоит пометка "санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших".
Дивизия десанта в помощь Украине
Соединённые Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, сообщил телеканал CBS News
.
"101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — сообщил канал.
При этом канал заявил о том, что командир дивизии заявил о готовности к выступлению на территорию Украины.
"Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечалось в сообщении.
По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой лёгкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
В то же время, ранее США заявляли, что не планируют передавать авиацию и ПВО Украине. Однако позже позиция Вашингтона изменилась.
Примечательно также, что сержант армии США, ныне тренирующий ВСУ, Александр Святов
у себя в телеграм-канале опубликовал
обложку учебника рейнджеров армии США.
"Интрига. Обещают на 24.10.2022", - подписал обложку Святов.
При этом ранее он выкладывал электронную версию этого учебника, т.о. речь может идти не о публикации, а о прибытии на Украину американских военных.
Также 21 октября стало известно о стягивании к границам Союзного государства подразделений армий Польши и Литвы. Так, в сети распространилось видео направляющихся к границе с Белоруссией польских танков.
При этом ранее военные Белоруссии информировали, что Польша наращивает силы на рубежах.
Так, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что под видом борьбы с миграционными потоками Польша уже разместила у границ три своих воинских соединения.
"Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Республики Беларусь", - заявил министр.
Также появились видео литовских военных у границы с Белоруссией.
Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он отметил, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.