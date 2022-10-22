https://ukraina.ru/20221022/1040030350.html

Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября

Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября - 22.10.2022 Украина.ру

Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября

Сын российского бизнесмена Михаила Фридмана Александр Ожельский заявил, что считает себя украинцем. США перебросили в Польшу десантную дивизию, её командир заявил о готовности выдвинуться на Украину. Власти Херсона сообщили об отражении украинского наступления

2022-10-22T10:09

2022-10-22T10:09

2022-10-22T10:09

эксклюзив

хроники

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Ожельский назвал несправедливыми санкции, которые были введены в отношении него, так как он покинул Россию 24 февраля, участвовал в проукраинских митингах и считает себя украинцем."Не могу поверить, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком. Я считаю себя украинцем. У меня там родные, я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не могу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это вообще возможно. Я надеюсь, что мир меня услышит", - заявил Ожельский.Он также заявил, что больше не планирует возвращаться в Россию, так как "ценит свободу"."Я не понимаю, почему это происходит и почему всё, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", – сказал он, добавив, что сейчас живет в арендованной квартире в Дубае.Он призвал отменить украинские санкции в отношении него.Ожельский — сын уроженца Львова, российского бизнесмена, основателя, совладельца и председателя правления консорциума "Альфа-групп", бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Последний принимал активное участие в жизни Украины. Так, в 2011 году он основал ежегодный фестиваль Alfa Jazz Fest. В 2016 годуФридмана российские СМИ относили к Семибанкирщине — группе влиятельных российских олигархов, объединившихся для поддержки первого президента РФ Бориса Ельцина. Сам термин Семибанкирщина был впервые использован журналистом Андреем Фадиным в 1996 году в статье "Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины". При этом список банкиров был основан на интервью Бориса Березовского изданию Financial Times, в котором тот назвал имена семи человек, контролирующих более 50% российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших внутриполитических решений в России.Примечательно, что слово Семибанкирщина позже использовал и писатель Александр Солженицын в своём произведении "Россия в обвале".Ранее, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов, в частности - Михаил Фридман и его семья.Примечательно, что в отношении одного российского бизнесмена — Романа Абрамовича — санкции вводятся с отсрочкой: рядом с его фамилией в санкционном списке стоит пометка "санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших".Дивизия десанта в помощь УкраинеСоединённые Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, сообщил телеканал CBS News."101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — сообщил канал.При этом канал заявил о том, что командир дивизии заявил о готовности к выступлению на территорию Украины."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — отмечалось в сообщении.По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" представляет собой лёгкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, размещенную на территории Румынии.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.В то же время, ранее США заявляли, что не планируют передавать авиацию и ПВО Украине. Однако позже позиция Вашингтона изменилась.Примечательно также, что сержант армии США, ныне тренирующий ВСУ, Александр Святов у себя в телеграм-канале опубликовал обложку учебника рейнджеров армии США."Интрига. Обещают на 24.10.2022", - подписал обложку Святов.При этом ранее он выкладывал электронную версию этого учебника, т.о. речь может идти не о публикации, а о прибытии на Украину американских военных.Также 21 октября стало известно о стягивании к границам Союзного государства подразделений армий Польши и Литвы. Так, в сети распространилось видео направляющихся к границе с Белоруссией польских танков.При этом ранее военные Белоруссии информировали, что Польша наращивает силы на рубежах.Так, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что под видом борьбы с миграционными потоками Польша уже разместила у границ три своих воинских соединения."Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Республики Беларусь", - заявил министр.Также появились видео литовских военных у границы с Белоруссией.Отражение атакиОбстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.Он отметил, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ukraina.ru/20221021/1040023268.html

https://ukraina.ru/20221021/1040014660.html

https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники