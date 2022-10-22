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Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости

Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости - 22.10.2022 Украина.ру

Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости

Рекордно быстрая отставка премьера Великобритании Лиз Трасс и последовавший за тем хаос в британской власти приближают независимость Шотландии, заявила глава правительства автономии Никола Стерджен

2022-10-22T09:54

2022-10-22T09:54

2022-10-22T09:54

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По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со скоропостижной политической кончиной Лиз Трасс, а планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности - фарс, показывающий, что "тори" утратили всякую способность управлять страной."Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров... Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - указала глава региона.Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства."Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - подчеркнула она.По словам Стерджен, для Шотландии последние события показывают все более насущную потребность в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая рушится сама по себе и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан.

https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html

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