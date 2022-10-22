Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости - 22.10.2022 Украина.ру
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Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости
Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости - 22.10.2022 Украина.ру
Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости
Рекордно быстрая отставка премьера Великобритании Лиз Трасс и последовавший за тем хаос в британской власти приближают независимость Шотландии, заявила глава правительства автономии Никола Стерджен
2022-10-22T09:54
2022-10-22T09:54
новости
шотландия
британия
великобритания
независимость
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По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со скоропостижной политической кончиной Лиз Трасс, а планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности - фарс, показывающий, что "тори" утратили всякую способность управлять страной."Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров... Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - указала глава региона.Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства."Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - подчеркнула она.По словам Стерджен, для Шотландии последние события показывают все более насущную потребность в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая рушится сама по себе и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан.
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новости, шотландия, британия, великобритания, независимость
Новости, Шотландия, Британия, Великобритания, независимость

Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости

09:54 22.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк24-я Конференция ООН по изменению климата в Катовице
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Рекордно быстрая отставка премьера Великобритании Лиз Трасс и последовавший за тем хаос в британской власти приближают независимость Шотландии, заявила глава правительства автономии Никола Стерджен
По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со скоропостижной политической кончиной Лиз Трасс, а планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности - фарс, показывающий, что "тори" утратили всякую способность управлять страной.
"Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров... Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - указала глава региона.
Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства.
"Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - подчеркнула она.
По словам Стерджен, для Шотландии последние события показывают все более насущную потребность в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая рушится сама по себе и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан.
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