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"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины

"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины - 22.10.2022 Украина.ру

"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины

В четырех регионах Украины ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"

2022-10-22T09:50

2022-10-22T09:50

2022-10-22T09:50

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украина

электроснабжение

киев

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На Украине ограничат электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергетической компании "Укрэнерго" это объяснили критическим ростом уровня потребления электроэнергии. "Это нужно для того, чтобы сократить нагрузку на сети и исключить повторные аварии после того, как электросети были повреждены ракетными ударами", - сообщили в "Укроэнерго". На Украине установили режим "разумного" электропотребления с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

https://ukraina.ru/20221013/1039675932.html

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новости, украина, электроснабжение, киев