"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины - 22.10.2022 Украина.ру
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"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины - 22.10.2022 Украина.ру
"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
В четырех регионах Украины ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
2022-10-22T09:50
2022-10-22T09:50
новости
украина
электроснабжение
киев
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На Украине ограничат электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергетической компании "Укрэнерго" это объяснили критическим ростом уровня потребления электроэнергии. "Это нужно для того, чтобы сократить нагрузку на сети и исключить повторные аварии после того, как электросети были повреждены ракетными ударами", - сообщили в "Укроэнерго". На Украине установили режим "разумного" электропотребления с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
https://ukraina.ru/20221013/1039675932.html
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новости, украина, электроснабжение, киев
Новости, Украина, электроснабжение, Киев

"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины

09:50 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Новоазовского района ДНР
Последствия обстрела Новоазовского района ДНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В четырех регионах Украины ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
На Украине ограничат электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергетической компании "Укрэнерго" это объяснили критическим ростом уровня потребления электроэнергии.
"Это нужно для того, чтобы сократить нагрузку на сети и исключить повторные аварии после того, как электросети были повреждены ракетными ударами", - сообщили в "Укроэнерго".
На Украине установили режим "разумного" электропотребления с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Киевская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:19
Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭСОставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой. Об этом рассказал анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, передает 13 октября РИА Новости
 
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