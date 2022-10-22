"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
В четырех регионах Украины ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
На Украине ограничат электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергетической компании "Укрэнерго" это объяснили критическим ростом уровня потребления электроэнергии.
"Это нужно для того, чтобы сократить нагрузку на сети и исключить повторные аварии после того, как электросети были повреждены ракетными ударами", - сообщили в "Укроэнерго".
На Украине установили режим "разумного" электропотребления с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
13 октября, 08:19Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭСОставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой. Об этом рассказал анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, передает 13 октября РИА Новости