https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html

Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ

Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ - 22.10.2022 Украина.ру

Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ

Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.

2022-10-22T08:30

2022-10-22T08:30

2022-10-22T08:30

украина

оон

херсон

журналисты

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Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочными кассетными боеприпами."В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных. Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - сказал Стржижовский.По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.

https://ukraina.ru/20221022/1040007644.html

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украина, оон, херсон, журналисты