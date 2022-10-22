https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ - 22.10.2022 Украина.ру
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
2022-10-22T08:30
2022-10-22T08:30
2022-10-22T08:30
украина
оон
херсон
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039414801_176:602:2694:2019_1920x0_80_0_0_446625ce6802289628f01e57e77ac540.jpg.webp
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочными кассетными боеприпами."В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных. Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - сказал Стржижовский.По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
https://ukraina.ru/20221022/1040007644.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039414801_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_337c5c3e13d29a6b5d6a8e8d0bb83290.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, оон, херсон, журналисты
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочными кассетными боеприпами.
"В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных. Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - сказал Стржижовский.
По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.