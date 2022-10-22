Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ - 22.10.2022 Украина.ру
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Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ - 22.10.2022 Украина.ру
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
2022-10-22T08:30
2022-10-22T08:30
украина
оон
херсон
журналисты
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Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочными кассетными боеприпами."В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных. Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - сказал Стржижовский.По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
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украина, оон, херсон, журналисты
Украина, ООН, Херсон, журналисты

Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ

08:30 22.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочными кассетными боеприпами.
"В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных. Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - сказал Стржижовский.
По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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