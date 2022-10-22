Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса - 22.10.2022 Украина.ру
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Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса
Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса - 22.10.2022 Украина.ру
Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса
Белоруссия всегда выступала за мирное решение украинского вопроса, русские и белорусы – миролюбивые люди и видят шансы на переговоры, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-22T06:45
2022-10-22T06:45
новости
россия
белоруссия
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Астане заявил телекомпании NBC, что мирное урегулирование на Украине выгодно всем, в том числе США. Он также призвал Запад не пересекать "красные линии" России.По его словам, никто о народе в США и Европе не думает, потому что Запад решает свои геополитические задачи: сдерживает Россию и Беларусь.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html
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новости, россия, белоруссия
Новости, Россия, Белоруссия

Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса

06:45 22.10.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
© president.gov.by
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Белоруссия всегда выступала за мирное решение украинского вопроса, русские и белорусы – миролюбивые люди и видят шансы на переговоры, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Астане заявил телекомпании NBC, что мирное урегулирование на Украине выгодно всем, в том числе США. Он также призвал Запад не пересекать "красные линии" России.

Беларусь вообще всегда стояла за мирное решение украинского вопроса, у нас были минские соглашения [документы, имеющие целью урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе]. В свое время Минск предлагал сделать договорённости по мотивам Хельсинкских соглашений, отражающих когда-то давние еще советско-мировые процессы. Русские и белорусы – миролюбивые люди и видят шансы на переговоры.

Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
По его словам, никто о народе в США и Европе не думает, потому что Запад решает свои геополитические задачи: сдерживает Россию и Беларусь.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Андрей Ермак
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