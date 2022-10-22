https://ukraina.ru/20221022/1039998879.html

Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса

Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса - 22.10.2022 Украина.ру

Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса

Белоруссия всегда выступала за мирное решение украинского вопроса, русские и белорусы – миролюбивые люди и видят шансы на переговоры, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру

2022-10-22T06:45

2022-10-22T06:45

2022-10-22T06:45

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Астане заявил телекомпании NBC, что мирное урегулирование на Украине выгодно всем, в том числе США. Он также призвал Запад не пересекать "красные линии" России.По его словам, никто о народе в США и Европе не думает, потому что Запад решает свои геополитические задачи: сдерживает Россию и Беларусь.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия