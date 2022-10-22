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"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"

"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах" - 22.10.2022 Украина.ру

"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"

В России живут миллионы людей, которые не готовы стрелять, но могут программировать. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-22T05:45

2022-10-22T05:45

2022-10-22T05:45

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"Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. <...> Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества", - объяснил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политолог, эксперт, марат баширов, новости, патриоты