https://ukraina.ru/20221022/1039993512.html
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах" - 22.10.2022 Украина.ру
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
В России живут миллионы людей, которые не готовы стрелять, но могут программировать. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-22T05:45
2022-10-22T05:45
2022-10-22T05:45
политолог
эксперт
марат баширов
новости
патриоты
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"Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. <...> Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества", - объяснил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
политолог, эксперт, марат баширов, новости, патриоты
политолог, эксперт, Марат Баширов, Новости, патриоты
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
В России живут миллионы людей, которые не готовы стрелять, но могут программировать. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
"Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. <...> Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества", - объяснил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.