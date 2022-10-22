"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах" - 22.10.2022 Украина.ру
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"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах" - 22.10.2022 Украина.ру
"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
В России живут миллионы людей, которые не готовы стрелять, но могут программировать. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-22T05:45
2022-10-22T05:45
политолог
эксперт
марат баширов
новости
патриоты
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"Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. &lt;...&gt; Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества", - объяснил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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политолог, эксперт, марат баширов, новости, патриоты
политолог, эксперт, Марат Баширов, Новости, патриоты

"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"

05:45 22.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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В России живут миллионы людей, которые не готовы стрелять, но могут программировать. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
"Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. <...> Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества", - объяснил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
политологэкспертМарат БашировНовостипатриоты
 
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