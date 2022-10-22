"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2" - 22.10.2022 Украина.ру
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"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"
"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2" - 22.10.2022 Украина.ру
"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"
Беспилотники-камикадзе, в последнее время применяемые Россией против сил киевского режима, оказались очень эффективным оружием. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-22T04:15
2022-10-22T04:15
новости
спецоперация
оружие спецоперации
юрий кнутов
беспилотники
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Он объяснил, что беспилотники сделаны из композитных материалов, что создаёт трудности при их отслеживании с помощью радиолокационных станций.С другой стороны, их двигатели имеют воздушное охлаждение, поэтому их температура аналогична температуре окружающего воздуха.Кнутов добавил, что эти беспилотники можно использовать в нескольких вариантах, в частности, для разведки и целеуказания для дальнобойной артиллерии и ракет "Искандер".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, оружие спецоперации, юрий кнутов, беспилотники
Новости, Спецоперация, Оружие спецоперации, Юрий Кнутов, беспилотники

"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"

04:15 22.10.2022
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Беспилотники-камикадзе, в последнее время применяемые Россией против сил киевского режима, оказались очень эффективным оружием. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что беспилотники сделаны из композитных материалов, что создаёт трудности при их отслеживании с помощью радиолокационных станций.
С другой стороны, их двигатели имеют воздушное охлаждение, поэтому их температура аналогична температуре окружающего воздуха.

Приборы инфракрасного видения не видят эти движки, потому что они недостаточно нагреты. Головка самонаведения ПЗРК "Стингер" не в состоянии захватить мотор этого дрона и навести ракету на сам беспилотник. В результате наши БПЛА фактически неуязвимы для украинской ПВО

Кнутов добавил, что эти беспилотники можно использовать в нескольких вариантах, в частности, для разведки и целеуказания для дальнобойной артиллерии и ракет "Искандер".
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
14 октября, 16:40
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияОружие спецоперацииЮрий Кнутовбеспилотники
 
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