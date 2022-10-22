https://ukraina.ru/20221022/1039988313.html

"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"

"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2" - 22.10.2022 Украина.ру

"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"

Беспилотники-камикадзе, в последнее время применяемые Россией против сил киевского режима, оказались очень эффективным оружием. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-22T04:15

2022-10-22T04:15

2022-10-22T04:15

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Он объяснил, что беспилотники сделаны из композитных материалов, что создаёт трудности при их отслеживании с помощью радиолокационных станций.С другой стороны, их двигатели имеют воздушное охлаждение, поэтому их температура аналогична температуре окружающего воздуха.Кнутов добавил, что эти беспилотники можно использовать в нескольких вариантах, в частности, для разведки и целеуказания для дальнобойной артиллерии и ракет "Искандер".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039747201.html

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2022

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новости, спецоперация, оружие спецоперации, юрий кнутов, беспилотники