"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Беспилотники-камикадзе, в последнее время применяемые Россией против сил киевского режима, оказались очень эффективным оружием. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что беспилотники сделаны из композитных материалов, что создаёт трудности при их отслеживании с помощью радиолокационных станций.
С другой стороны, их двигатели имеют воздушное охлаждение, поэтому их температура аналогична температуре окружающего воздуха.
Приборы инфракрасного видения не видят эти движки, потому что они недостаточно нагреты. Головка самонаведения ПЗРК "Стингер" не в состоянии захватить мотор этого дрона и навести ракету на сам беспилотник. В результате наши БПЛА фактически неуязвимы для украинской ПВО
Кнутов добавил, что эти беспилотники можно использовать в нескольких вариантах, в частности, для разведки и целеуказания для дальнобойной артиллерии и ракет "Искандер".
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.