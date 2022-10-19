https://ukraina.ru/20221019/1039905536.html

Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен

Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен - 19.10.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен

На Украине идут дожди, дороги размыты. Бронетехнику применять сложно. Пехоте тоже не так легко двигаться. А в начале декабря будет подмораживать. Мы тогда... Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T13:14

2022-10-19T13:14

2022-10-19T13:14

интервью

россия

украина

всу

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беспилотники

энергетика

инфраструктура

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На Украине идут дожди, дороги размыты. Бронетехнику применять сложно. Пехоте тоже не так легко двигаться. А в начале декабря будет подмораживать. Мы тогда сможем маневрировать техникой и войсками. Мы сможем работать по врагу в соответствии с планами, которые разрабатываются Генштабом, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий Альбертович, сейчас поступают противоречивые сведения по Артемовску и Соледару. С одной стороны, сообщается, что Украина готовит эти города к сдаче. С другой стороны, наоборот, что подтягивает новые резервы. Какое решение примет Украина и в какой степени на него повлияют наши удары по инфраструктуре?- После того, как 10 октября мы совершили массированную ракетную атаку, которая привела к выводу из строя 30% энергетических мощностей Украины, ситуация начала резко меняться в пользу России. Этот удар показал беспомощность ПВО Украины. Мы вывели из строя не только электрические подстанции, но и центры принятия решений (пункты управления и узлы связи), что также сказалось на управлении украинской армией.Те же самые терминалы Илона Маска (их около 20 тысяч в ВСУ) не работали в течение нескольких дней или работали некорректно. В результате авиация Украины несколько раз бомбила собственные позиции. Не было взаимодействия между войсками, что привело к серьезным потерям. И наступление, о котором так часто говорил Зеленский, стало приостанавливаться. На ряде участков они вообще перешли к обороне. Это не значит, что мы контратакуем, но они остановили свое продвижение.Что Украина будет делать дальше, пока непонятно. То ли перегруппировка сил, то ли ждут подкрепления для продолжения наступления. Но их потери уже бросаются в глаза. Они просто катастрофические на всех участках фронта. Украинская армия пытается атаковать в лоб, не мудрствуя. Мы эти колонны, которые двигаются от линии соприкосновения и предназначены для усиления украинских войск, обнаруживаем с помощью беспилотников и уничтожаем с помощью артиллерии и ВКС.Так что эта неделя стала переломной. Я не скажу, что мы начали вести активные боевые действия, которые могут повлиять на изменения самой линии фронта. Но противник потерял надежду на то, что ему удастся легко пробить оборону и выйти на новые рубежи. Происходит стабилизация линии фронта. Хотя в районе Северодонецка/Лисичанска идет концентрация сил украинской армии. Причем такая, что они могут попытаться продвинуться.Если мы говорим об Артемовске и Соледаре, то под Артемовском ситуация получше. ЧВК "Вагнер", Росгвардия Чечни и Народная милиция ДНР нашли полное взаимопонимание и им удается выдавливать ВФУ из промзоны Артемовска. Ближе к центру они сейчас находятся.Там действительно обсуждается вопрос об эвакуации. Хотя я думаю, что Зеленский не допустит этого. Он попытается перебросить откуда-то части для усиления, чтобы Артемовск не сдавать. Потому что сдача Артемовска будет означать, что наши войска напрямую вышли к славянско-краматорской группировке.Естественно, мы пока не будем атаковать ее и будем расширять плацдарм либо на север, либо на юг. Но мы получаем возможность атаковать с тыла те населенные пункты, оборона которых достаточно хорошо укреплена, чтобы не пытаться пробить их в лоб.Таким образом, задача выбивать противника из Артемовска, несмотря на происходящее на других участках фронта, выполняется неплохо. Город с трех сторон контролируется нашими силами, и мы его возьмем.- Как вы оцениваете ситуацию на херсонском направлении?- Там предпринимаются мощные атаки противника. Было объявлено, что люди, которые будут выезжать из населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ, получат сертификаты, которые смогут обменять на дома и квартиры на территории России в районах, которые они выберут. Мы оперативно реагируем на изменение ситуации, предусматривая возможность продвижения противника из-за численного перевеса.Но за последние дни была создана большая линия обороны, чего не было ранее, из-за чего ВСУ смогли переправиться через Ингулец, создать андреевский плацдарм и постепенно двигаться вперед. Но мы наступление остановили. И по силам, которые готовятся для прорыва, мы наносим артиллерийские удары, что позволяет нам не допускать дальнейшего продвижения ВФУ в сторону Херсона.Если говорить о харьковском направлении, то тут есть некоторые подвижки с нашей стороны. Возле Купянска взят один населенный пункт. Это говорит о том, что мы постепенно берем инициативу в свои руки. Но это только начало процесса. Армия Украины составляет миллион человек. 200 тысяч – боеспособные части, а 800 – отряды теробороны. Но это не значит, что их только что выдернули из дома. У них есть определенная военная подготовка. То есть у противника остается серьезный численный перевес. Мы пока не можем им противопоставить эти 300 тысяч мобилизованных, которые придут в войска в начале декабря. Только тогда у нас появится перспектива контрнаступления.На Украине идут дожди, дороги размыты. Бронетехнику применять сложно. Пехоте тоже не так легко двигаться. Это нормальная ситуация. Они не влияют ни на Украину, ни на нас. А в начале декабря будет подмораживать. Мы тогда сможем маневрировать техникой и войсками. Мы сможем работать по врагу в соответствии с планами, которые разрабатываются Генштабом. Потому что никто не отменял освобождения Донбасса и Запорожской области. Украина также делает все, чтобы встал вопрос о Харьковской области, потому что продолжаются обстрелы Белгорода. Не допустить обстрелов можно двумя способами: либо создать мощную ПВО, либо отодвинуть противника на 200-300 километров. Так что при правильном планировании мы сможем Харьковскую область освободить. Это то, что касается действий сухопутных войск.- Вы упомянули про Starlink. В Минобороны также заявляли об уничтожении станции космической связи в Одесской области. Возможно ли в принципе оставить противника без коммуникации?- Мы для этого уже задействовали весь комплекс мер. Важную роль будет играть уничтожение таких центров связи и усиление наших средств РЭБ, которые будут глушить работу Starlink. Таким образом армия Украины останется без средств связи. Потому что у Киева есть в основном советские радиостанции. По ним наши современные РЭБ работают эффективно. Мы их глушим и давим. Если говорить о натовских станциях, то их недостаточно. Поэтому управление войсками в основном ведется с помощью систем Илона Маска, когда по каналам широкополосного интернета можно передавать все: приказы, разведывательную информацию, целеуказания. Если эффективность Starlink будет минимальной, это приведет к утрате управления противником своей армией и серьезным потерям.Сейчас основная задача нашей группировки войск – сдерживать противника, изматывать его, искать бреши в обороне. Собирать информацию для контрнаступления. Параллельно мы продолжаем наносить удары по инфраструктуре Украины, как в центре страны, так и на западе. На западе мы должны более активно работать на приграничных переходах между Польшей и Украиной. Речь идет о железнодорожных станциях, узлах и туннелях. Этих туннелей около 300, их тоже надо выводить из строя. Интенсивность ударов нельзя снижать. Ее нужно только наращивать. Это парализует перевозку оружия, топлива и боеприпасов. Потому что те же РСЗО без снарядов и горючего представляют собой груду металлолома, а не супероружие.Весь комплекс этих мер призван вывести из строя инфраструктуру Украины к тому моменту, когда у нас на фронте появится достаточное количество резервов. При переходе нашей армии в контрнаступление у Украины будет разгромлен тыл. И этот тыл не сможет стать опорой, чтобы подпитывать войска на передовой. Встанет вопрос вывода из строя мостов, которые связывают между собой разные регионы, чтобы ВФУ не могли оперативно реагировать и перебрасывать резервы.- Действительно ли наши дроны-камикадзе оказались настолько эффективными, как об этом пишут в СМИ?- Они сейчас показывают себя очень хорошо. Это уникальная разработка. Они сделаны из композитных материалов. Нос представляет собой боевую часть весом в 50 килограм тратила. Это мощная взрывчатка, способная уничтожить группу военнослужащих, если она собирается в одном месте для контратаки. Можно вывести из строя бронетехнику, которому что она сверху защищена очень слабо.Есть еще один интересный момент. Композитные материалы не позволяют их видеть радиолокационным станциям. Даже если их замечают, то отметки на радарах крайне слабые. Двигатели на них стоят примитивные (от мопедов и газонокосилок) с воздушным охлаждением, но у них есть большой плюс. У них температура аналогична с температурой воздуха. Приборы инфракрасного видения не видят эти движки, потому что они недостаточно нагреты. Головка самонаведения ПЗРК "Стингер" не в состоянии захватить мотор этого дрона и навести ракету на сам беспилотник. В результате наши БПЛА фактически неуязвимы для украинской ПВО.Кроме того, эти беспилотники можно использовать в нескольких вариантах. Их можно использовать для разведки и целеуказания для дальнобойной артиллерии и "Искандеров". Они еще очень эффективны для уничтожения станций наведения ракет ЗРК. Пассивная головка самонаведения в состоянии захватить луч станции, навестись на этот луч и уничтожить антенную систему или весь комплекс.Важно, что у нас есть возможность атаковать один объект сразу стаей дронов. Ведь они гораздо дешевле крылатых ракет. Так что переход к этой новой тактике вызвал определенную панику в киевском режиме. Зеленский уже написал письмо в Пентагон, в котором призвал США прислать им средства защиты от наших дронов. Но еще год назад попадался материал с совещания в Пентагоне, которое пришло к выводу, что у самих американцев нет средств защиты от дронов. Их еще предстоит разработать в течение 5-7 лет.Они будут применять электромагнитные ружья, которые уже сейчас идут из стран Прибалтики. Будут применять системы РЭБ. Но ничего особенного не будет. На дронах можно поставить другие частоты и защитить электронику дополнительными экранами. Были же карикатурные кадры, когда украинцы по дрону стреляли из автоматов и с гордостью заявляли, что их якобы сбили. Но они забывают, что эти шальные пули приведут к гибели мирных жителей. Даже если они попадут, они могут нарушить аэродинамические качества. Но это не повлияет на возможность выполнения боевой задачи.- Учитывая военные маневры в Белоруссии, ожидать ли нам новых попыток взять под контроль Киев или похода на Западную Украину?- Там ситуация непростая. Украина отвела пограничников и перебросила 15 тысяч военнослужащих из тербатов. Они начали вести себя дерзко. Они стреляли над головой белорусских пограничников. Были установлены минные поля. Часть мостов они взорвали на случай, если белорусы решат ответить и нанести неглубокие контрудары. При этом украинские саперы могут сделать проходы в минных полях своих войск и тут же навести понтонные переправы, чтобы форсировать мелкие речушки и вторгнуться на территорию Белоруссии. Такая угроза сохраняется.Когда Белоруссия посмотрела на украинскую группировку у своих границ, Лукашенко обратился к России с просьбой о военной помощи. Сначала была просьба направить "Искандеры", которые будут препятствовать концентрации сил противника для прорыва на определенных направлениях. Комплексы С-400 могут сами наносить удары и срывать воздушное нападение как авиации противника, так и крылатых ракет.Главное – переброска сухопутных войск. Около 9 тысяч наших военнослужащих прибывают на границу с Белоруссией. Я бы не сказал, что это серьезные силы для наступления на Киев. Но они смогут остановить 15-тысячную группировку, если она решится наступать на Минск.Ситуация может складываться по-разному. Если будут массовые провокации со стороны Украины, наша оборонительная группировка может перейти к активной обороне с контрударами на территории противника. Это возможно, потому что киевский режим выполняет волю НАТО. Запад рассчитывает устроить переворот в Минске, чтобы привести к власти Тихановскую, которая проводила бы пронатовскую политику.Так что если мы увидим колонны украинских войск, готовых к вторжению, возможно, нам придется наносить упреждающий удар.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20221018/1039844825.html

https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, всу, донбасс, беспилотники, энергетика, инфраструктура