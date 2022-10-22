https://ukraina.ru/20221022/1039971585.html

"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине

"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине - 22.10.2022 Украина.ру

"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине

Российским войскам необходимо свести к минимуму возможности системы связи Starlink американской компании SpaceX на Украине, это приведёт к утрате управления ВСУ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:00

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Он объяснил, что имеющиеся в распоряжении ВСУ советские радиостанции уязвимы для современных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).С другой стороны, радиостанций производства стран НАТО у сил киевского режима недостаточно, рассказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038709390.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, рэб, юрий кнутов, всу, илон маск, связь