"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине - 22.10.2022 Украина.ру
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"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине
"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине - 22.10.2022 Украина.ру
"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине
Российским войскам необходимо свести к минимуму возможности системы связи Starlink американской компании SpaceX на Украине, это приведёт к утрате управления ВСУ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-22T08:00
2022-10-22T08:00
новости
спецоперация
рэб
юрий кнутов
всу
илон маск
связь
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Он объяснил, что имеющиеся в распоряжении ВСУ советские радиостанции уязвимы для современных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).С другой стороны, радиостанций производства стран НАТО у сил киевского режима недостаточно, рассказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, рэб, юрий кнутов, всу, илон маск, связь
Новости, Спецоперация, РЭБ, Юрий Кнутов, ВСУ, Илон Маск, связь

"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине

08:00 22.10.2022
 
© скриншот видео SpaceXFalcon 9 Space X запустил в космос украинский спутник "Сич-2-30"
Falcon 9 Space X запустил в космос украинский спутник Сич-2-30
© скриншот видео SpaceX
Читать в
Российским войскам необходимо свести к минимуму возможности системы связи Starlink американской компании SpaceX на Украине, это приведёт к утрате управления ВСУ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что имеющиеся в распоряжении ВСУ советские радиостанции уязвимы для современных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:53
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в ЗапорожьеВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
С другой стороны, радиостанций производства стран НАТО у сил киевского режима недостаточно, рассказал эксперт.

Поэтому управление войсками в основном ведется с помощью систем Илона Маска (Starlink — ред.), когда по каналам широкополосного интернета можно передавать все: приказы, разведывательную информацию, целеуказания. Если эффективность Starlink будет минимальной, это приведет к утрате управления противником своей армией и серьёзным потерям

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияРЭБЮрий КнутовВСУИлон Масксвязь
 
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