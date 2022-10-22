"Останется без средств связи": Кнутов объяснил, почему необходимо нарушить работу Starlink на Украине
Российским войскам необходимо свести к минимуму возможности системы связи Starlink американской компании SpaceX на Украине, это приведёт к утрате управления ВСУ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что имеющиеся в распоряжении ВСУ советские радиостанции уязвимы для современных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
14 сентября, 08:53Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в ЗапорожьеВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
С другой стороны, радиостанций производства стран НАТО у сил киевского режима недостаточно, рассказал эксперт.
Поэтому управление войсками в основном ведется с помощью систем Илона Маска (Starlink — ред.), когда по каналам широкополосного интернета можно передавать все: приказы, разведывательную информацию, целеуказания. Если эффективность Starlink будет минимальной, это приведет к утрате управления противником своей армией и серьёзным потерям
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.