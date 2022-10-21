https://ukraina.ru/20221021/1040002838.html

Политолог рассказал о главной силе России

Политолог рассказал о главной силе России - 21.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о главной силе России

Самой главной силой России является память. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-21T13:02

2022-10-21T13:02

2022-10-21T13:02

марат баширов

политолог

эксперт

новости

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"У вас есть мама и папа, они вам рассказывали, что для них ценно. Им рассказывали их родители, то есть – наши бабушки и дедушки. Вот то, что принимается нашими родителями, и их прародителями. Вот это называется история страны. История тех людей, которые живут на определенной территории, у них есть взгляды, как жить и работать, что важно, а что нет. Это называется дух народа", - сказал он.Политолог напомнил, что в России как-то умудряются уживаться около двухсот народностей.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марат баширов, политолог, эксперт, новости