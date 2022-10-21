https://ukraina.ru/20221021/1040002838.html
Политолог рассказал о главной силе России
Политолог рассказал о главной силе России - 21.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о главной силе России
Самой главной силой России является память. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-21T13:02
2022-10-21T13:02
2022-10-21T13:02
марат баширов
политолог
эксперт
новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
"У вас есть мама и папа, они вам рассказывали, что для них ценно. Им рассказывали их родители, то есть – наши бабушки и дедушки. Вот то, что принимается нашими родителями, и их прародителями. Вот это называется история страны. История тех людей, которые живут на определенной территории, у них есть взгляды, как жить и работать, что важно, а что нет. Это называется дух народа", - сказал он.Политолог напомнил, что в России как-то умудряются уживаться около двухсот народностей.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марат баширов, политолог, эксперт, новости
Марат Баширов, политолог, эксперт, Новости
Политолог рассказал о главной силе России
Самой главной силой России является память. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
"У вас есть мама и папа, они вам рассказывали, что для них ценно. Им рассказывали их родители, то есть – наши бабушки и дедушки. Вот то, что принимается нашими родителями, и их прародителями. Вот это называется история страны. История тех людей, которые живут на определенной территории, у них есть взгляды, как жить и работать, что важно, а что нет. Это называется дух народа", - сказал он.
Политолог напомнил, что в России как-то умудряются уживаться около двухсот народностей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.